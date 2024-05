Cagliari, che sofferenza 

Cagliari 1

Lecce 1

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa (1' st Wieteska), Mina, Dossena, Augello (31' st Azzi); Makoumbou, Deiola; Nandez (46' st Obert), Gaetano, Luvumbo (22' st Shomurodov); Lapadula (1' st Sulemana). In panchina Radunovic, Aresti, Di Pardo, Hatzidiakos, Prati, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Kingstone. All. Ranieri.

Lecce (4-4-2) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (27' st Almqvist), Blin, Ramadani (27' st Rafia), Dorgu (14' st Pierotti); Piccoli (1' st Sansone), Krstovic. In panchina Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Touba. All. Gotti.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 26' Mina; nel st 39' Krstovic.

Note : ammoniti Piccoli, Sansone, Ramadani, Scuffet, Baschirotto, Nandez, Augello, Deiola. Espulsi: al 43' pt Gaetano e Pascale (Cagliari, dalla panchina). Spettatori 16.407 (sold out), 417 nel settore ospiti, incasso 343.187 euro. Angoli 10-3 per il Lecce. Recupero 3' e 6'.

Alla Domus per fortuna non accade l’irreparabile: il Lecce va via con un solo punto, il Cagliari ringrazia Scuffet, i pali e il cronometro. Due partite in una: nel primo tempo Cagliari superiore e in vantaggio, nella ripresa si vede solo il Lecce, in undici contro dieci per il fallaccio di Gaetano punito col rosso. Ranieri ritrova Mina e Gaetano, Zappa e Augello vanno sulle fasce, i due mediani Makoumbou e Deiola, i tre davanti sono Nandez, Gaetano e Luvumbo, davanti c’è Lapadula. Il 4-4-2 di Gotti è quello annunciato, con Krstovic e Piccoli punte, Baschirotto e Pongracic si occupano della difesa. Al 10’ fuga di Luvumbo a destra, il cross è catturato da Lapadula che cerca la rovesciata del secolo, ma la sbuccia. Gara fisica, le due squadre non rinunciano al contatto: Piccoli (14’) si becca il primo giallo per un fallo su Mina. Al 16’ la gara si apre, ma solo per pochi istanti: Deiola conquista palla nella trequarti e tira, la palla entra dopo una leggera deviazione di un difensore, lo stadio esplode ma l’arbitro - richiamato dalla sala Var - annulla per un fallo di mano dello stesso Deiola.

Al 25’ il Cagliari passa: il cross di Augello è respinto rasoterra, palla a Gaetano che prova il tiro in porta, in area piccola c’è Mina che di piattone la spinge in rete, poi danza davanti alla sud. La reazione del Lecce è timida, Deiola d testa evita pericoli a Scuffet su punizione di Oudin. La svolta al 42’: contrasto in mezzo al campo fra Gaetano e Ramadani, Marcenaro sceglie il cartellino giallo per il rossoblù, ma sempre il Var convince l’arbitro a cambiare colore: rosso, Cagliari in dieci per tutto il secondo tempo. Anche Ranieri è ammonito, in panchina un collaboratore si becca un altro rosso.

La ripresa

Ranieri toglie Zappa e Lapadula per Wieteska e Sulemana: è un 5-3-1 da battaglia. Dall’altra parte Sansone per Piccoli. Mina dà una lezione-lampo ai raccattapalle, poi si parte. Il Lecce spinge subito, Sansone colpisce Deiola, ammonito (8’). Altro giallo (11’) per Ramadani, che falcia Sulemana. Al 13’ Dossena di testa da corner, tiro debole. Fuori Dorgu per Pierotti, ancora punte. I rossoblù si chiudono nel loro fortino, al 18’ il capitano Oudin – dopo tre corner consecutivi – sfiora il palo. Giallo anche a Scuffet, perdita di tempo, poi la sua parata - 20’ - su Pierotti tiene a galla il Cagliari. Al 22’ Shomurodov rileva Luvumbo, Gotti risponde con Almqvist per Ramadani. Altri tre gialli, Nandez, Baschirotto e Deiola, è battaglia. Si gioca poco e quando si gioca ci prova il Lecce, che alla fine - 84’ - passa: Almqvist batte Azzi in velocità, il rasoterra da destra è preda di Krstovic che pareggia. La bucano in cinque, la palla era stata persa ingenuamente da Makoumbou dall’altra parte del campo. Al 41’ il palo salva il Cagliari su testa di Pongracic, al 43’ un altro palo - Sansone, sempre di testa - fa capire che sarà dura. Scuffet salva su Blin, Sansone e Gendrey nella stessa azione. Si chiude dopo 6 minuti e mezzo di recupero, un punto d’oro.

