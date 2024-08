Cagliari, che sofferenza col Como 

Un altro pareggio in casa, il secondo in due partite, per il Cagliari. Il Como rischia di portarsi via i tre punti dopo un primo tempo gestito molto bene dalla squadra di Nicola. Alla rete del vantaggio del Cagliari di Piccoli, al 44’, replica Cutrone all’8’ della ripresa. Da quel momento, i rossoblù vanno in confusione, un calo fisico e un po’ di paura mettono le ali agli ospiti. Grazie ai cambi, Fabregas prova a vincerla. Gara in bilico fino al fischio finale di Di Bello, molto contestato dal pubblico.