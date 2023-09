Cagliari, che esordio: 13-1 con il Santa Cruz 

Alghero. Il Cagliari fa 13. Le ragazze di Manuel Perra battono 13-1 le californiane del Santa Cruz nell'esordio della Women's World Winners Cup 2023, il Mundialito per club iniziato ieri nei campi alllestiti sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Le rossublù (ieri in maglia bianca), hanno sbloccato il risultato con Privitera, capocannoniere degli Europei. Poi, le reti di Dominguez, Pisa, Vecchione, Todaro, Naticchioni e ancora Privitera ha chiuso il primo terzo sul 7-0. I secondi 12' sono i più equilibrati, con il botta e risposta di Vecchione e Bianca. Nel terzo, il Cagliari non si ferma: con le doppiette di Privitera e Rina, fino alla quinta rete personale di Privitera. Oggi, alle 17.45, per la seconda giornata del girone A, le californiane affronteranno le brasiliane del Sao Pedro. Il Cagliari tornerà in campo domani, sempre alle 17.45, contro le sudamericane.



