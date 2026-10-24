Cagliari, che cosa ti sta succedendo? 

Cagliari 0

Bologna 2

Cagliari (4-3-2-1) : Caprile; Zé Pedro (1’ st Sugawara), Deiola, Rodríguez, Obert; Romano (30’ st Fadera), Winks (1’ st Gagliardini), Adopo; Massolin (40’ st Aurelio), Maldini (22’ st Kevin Carlos); Mendy. In panchina Sherri, Radunović, Fazzini, Nzola, Ciervo, Kofler, Mina, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore Pisacane.

Bologna (3-4-3) : Skorupski; Darmian (40’ st Vitík), Casale, Theate; Zortea (30’ st Libra), Ferguson, Pobega, Miranda (30’ st Alhassane); Bernardeschi (43’ st Mbangula), Odgaard (30’ st Amondarain), Cambiaghi. In panchina Pessina, Happonen, Helland, Moro, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Enem, De Silvestri. Allenatore Palladino.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nella ripresa 12’ Casale, 35’ Bernardeschi (r).

Note : ammoniti Bernardeschi, Zé Pedro, Deiola. Angoli 1-6. Recupero 0’ pt-3’ st. Spettatori 16.161 per un incasso di 376.075 euro.

Il Cagliari è in debito d’ossigeno. Dopo la disfatta di Monza, perde (male) anche contro il Bologna (0-2 il punteggio finale) e lascia la Domus logorato dai rimpianti e dalla paura di aver perso pure il filo conduttore. Non bastano la spinta (incondizionata) dei tifosi e un approccio guardingo per invertire la rotta di un pomeriggio indubbiamente segnato dagli episodi, certo, ma anche dalla scarsa attenzione in certe situazioni e dalla qualità degli emiliani, più decisi e più pratici. Casale e Bernardeschi su rigore impacchettano il match nella ripresa e permettono così alla squadra di Palladino di rilanciarsi e accorciare le distanze in classifica, portandosi a -5 da quella di Pisacane, attesa ora da una settimana di fuoco nella Capitale, tra la Roma martedì sera e la Lazio domenica pomeriggio.

Mina resta fuori

Fuori Mina e Nzola, dentro Deiola e Massolin. Due le novità, dunque, nell’undici iniziale rispetto a Monza. Ricapitolando: Caprile in porta, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez e Obert in difesa, Romano e Adopo ai fianchi del regista Winks, la coppia Massolin-Maldini tra le linee alle spalle della punta Mendy. Cambia, dunque, anche il modulo con il ritorno al 4-3-2-1. In campo attraverso il 3-4-3, invece, la formazione emiliana, a sua volta al via con Skorupski, Darmian, Casale, Theate, l’ex Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi. Out l’altro ex Piccoli. Non c’è nemmeno la bestia nera dei rossoblù Orsolini.

Tra gli sbadigli

Avvio macchinoso. Parte contratto soprattutto il Cagliari, che stringe le maglie per avere una copertura totale nella sua metà campo. Il primo tiro (a lato) arriva solo al 26’, con una sforbiciata al volo di Mendy sul traversone di Adopo. Col trascorrere dei minuti, trova le misure e guadagna metri preziosi il Bologna che non va oltre, però, un diagonale ravvicinato di Odgaard (respinto in angolo da Caprile) e una punizione dal limite calciata da Bernardeschi (neutralizzata senza particolari affanni dallo stesso numero uno rossoblù).

C’è solo il Bologna

Doppio cambio nella ripresa. Ma se Sugawara per Zé Pedro è una scelta tecnica, Winks - tradito dal più classico dei colpi della schiena al rientro in campo dagli spogliatoi - è costretto a cedere il testimone a Gagliardini. Il Bologna ha sempre una marcia in più e al 12’ trova il vantaggio: sul corner di Miranda arriva da dietro Casale che insacca di testa indisturbato. Il Cagliari accusa il colpo, Pisacane prova a scuoterlo sostituendo uno spento Maldini con Carlos. L’incornata di Mendy (Skorupski in presa, sicuro) sembra poter cambiare l’inerzia del match. È un’illusione. Dentro anche Fadera mentre Palladino fa entrare contemporaneamente Libra, Alhassane e Amondarain. E al 35’ i rossoblù emiliani passano ancora: la respinta con la mano in area di Rodríguez sulla staffilata di Bernardeschi, dal dischetto lo stesso numero 10 spiazza Caprile. Nuova girandola di cambi. Aurelio nel Cagliari, Vitík e Mbangula nel Bologna. Intanto scorrono i titoli di coda.

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