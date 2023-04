«Cagliari, che bella esperienza» 

Ha dovuto aspettare più volte il suo momento, l'ha fatto quasi un girone fa a Frosinone e da lì è entrato a pieno regime nel Cagliari. Christos Kourfalidis non è più una sorpresa, ma fino a cinque mesi fa si divideva ancora tra Primavera e prima squadra pur avendo vent'anni dallo scorso 11 novembre. E sedici giorni dopo il compleanno è arrivata la sua prima in stagione, dal 1' in casa del Frosinone capolista: «Ricordo che Liverani stava scrivendo la formazione, appena ho visto il mio nome mi sono chiesto cosa fosse successo perché non ci credevo: alla fine ho fatto un'ottima partita», ha detto a "Il Cagliari in Diretta" su Videolina, Radiolina e i social del Gruppo L'Unione Sarda. «Giocare quest'anno col Cagliari è un'esperienza bellissima. Non sono ancora come gli altri, per me tornare in Primavera ha significato dover dare di più ed essere sempre sul pezzo».

In fiducia

A Pasquetta Kourfalidis cercherà a Pisa la presenza numero 20 in stagione: finora 17 in B (da Frosinone in poi ha saltato solo Cagliari-Ascoli) e 2 in Coppa Italia. «Bella partita, contro un avversario di valore: ho giocato coi fratelli Tramoni, ci sentiamo quasi ogni giorno». La corsa playoff è apertissima: «Tutte le squadre sono forti, ma anche noi. Al Parma piace giocare palla, penso sia la più diversa dalle altre e ha Vázquez che ammiro. Stiamo creando un bel gruppo: non mi aspettavo arrivasse Ranieri, è un grande allenatore». Per il centrocampista greco, che non ha un ruolo preferito tra mezzala e trequartista, c'è rammarico per i punti persi: «Dispiace tantissimo per l'1-1 col Südtirol, una delle nostre migliori gare. Non ricordo occasioni loro: siamo amareggiati. A Brescia potevamo gestirla meglio, eravamo avanti e dovevamo vincere. La squadra sta andando bene, ma c'è sempre da migliorare».

Con umiltà

A Cagliari dal 2018, Kourfalidis ha giocato nel 2019-2020 in D al Foggia in prestito: «Un ambiente molto caldo, difficilissimo, ma con un allenatore sardo come Ninni Corda che mi ha fatto crescere tanto», ricorda. Poi il ritorno in rossoblù, dove ha debuttato il 15 dicembre 2021 in Coppa Italia col Cittadella e il 23 gennaio 2022 in A con la Fiorentina, prima di tornare in Primavera dove Agostini l'ha fatto capitano: «Non me l'aspettavo, ma aveva fiducia in me e ci sentiamo tuttora». E sul fatto che Ranieri l'abbia definito “il nipotino di Barella” sorride: «Non c'è paragone. Lui è un campione, io provo a fare il mio sempre al massimo».