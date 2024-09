Cagliari, che batosta 

Cagliari 0

Napoli 4

Cagliari (3-4-2-1) : Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (14’ st Zortea), Raz. Marin (32’ st Makoumbou), Deiola (1’ st Adopo), Augello; Luvumbo, Gaetano (14’ st Kingstone); Piccoli (32’ st Pavoletti). In panchina Ciocci, Sherri, Lapadula, Viola, Jankto, Wieteska, Palomino, Obert, Felici. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka (29’ st Gilmour), Spinazzola (18’ st Mathías Olivera); Politano (36’ st David Neres), Kvaratskhelia (29’ st McTominay); Lukaku (29’ st Simeone). In panchina Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marín, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho. All. Conte.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : pt 18’ Di Lorenzo, st 21’ Kvaratskhelia, 26’ Lukaku, 48’ Buongiorno.

Note : ammoniti Lobotka, Lukaku, Mina. Angoli 7-4. Rec. 9’ pt-3’ st. Spettatori 15.733 per un incasso di 383.673 euro.

La staffilata di Azzi, i colpi di testa di Piccoli e Luperto, la traversa di Marin. Però vince il Napoli, che dilaga nel secondo tempo dopo un’ora dove il Cagliari, piccolo ma con un cuore grande così, ha cercato di riprendersi la partita. La differenza la fanno i big come Kvara e Lukaku, Nicola non si abbatte, con l’Empoli venerdì ci sarà primo esame di maturità. Quattro a zero e tutti a casa, la vittoria del Napoli (indiscutibile) è tutta negli episodi del secondo tempo e nell’incapacità del Cagliari di buttarla dentro.

Nel Cagliari dietro le punte c’è Gaetano, davanti Luvumbo e Piccoli. Zappa azzanna subito Kvara, il georgiano resta a terra poi riparte. C’è subito un’altra partita nella partita, il confronto - si fa per dire - fra Mina e Luvumbo, sembra judo ma è calcio. Il primo quarto d’ora è da incubo, si chiude al 18’ con il gol del Napoli: Lukaku offre a Di Lorenzo (dopo una palla persa di Gaetano), il terzino tira ma colpisce Mina, la palla supera Scuffet: 0-1. La risposta: Gaetano per Azzi, sinistro da venti metri e gran parata di Meret. Al 21’ entrano gli Sconvolts, assenti fino a quel momento. Il Cagliari sbanda quando la squadra di Conte riparte, Lobotka è il cervello, Lukaku il terminale.

Alle 18.25 scoppia il finimondo fra settore ospiti e la sud, si lancia di tutto da una parte e dall’altra. Petardi, bottiglie, fumogeni, lo stadio è una bolgia, esplodono vere e proprie bombe sotto la nord, uno spettacolo indecente. La Penna riunisce i capitani Deiola e Di Lorenzo, partita sospesa ma si riparte dopo 6 minuti.

Al 40’ su corner di Azzi, Piccoli svetta di testa, miracolo di Meret. Otto minuti di recupero, al 48’ un cross di Augello trova ancora Piccoli, attivissimo, palla deviata. Minuto 53’, Gaetano sbaglia la mira in contropiede, poi l’intervallo.

La ripresa

Fuori Deiola, c’è Adopo. Cagliari subito vicino al pareggio: Luperto di testa in tuffo su cross di Azzi, paratissima di Meret, si avventa Luvumbo ma sbaglia la mira. Il Cagliari ci prova al 9’, spinto dalla Domus: Luvumbo da sinistra per Gaetano, tiraccio e palla in corner. Marin – è l’11’ – conquista palla in mezzo, prova da venti metri, Meret sulla traversa. Poi Lukaku abbatte Mina, ammonito. Nicola (14’) toglie Azzi e Gaetano, dentro Zortea e Kingstone, Conte risponde con Olivera, fuori Spinazzola. Poi il raddoppio: al 21’ Lukaku inventa in mezzo al campo un assist per Kvaratskhelia che vola in area e con la punta del piede raddoppia a fil di palo. Al 25’ crolla tutto: Scuffet - 25’ - rimette la palla con sufficienza, Politano la raccoglie e serve a Lukaku un cioccolatino irresistibile, piattone e 0-3.

Conte cambia ancora, Nicola riscopre Makoumbou (32’) per Marin, la partita si spegne ma non per Buongiono, che segna il quarto gol al 48’, Luperto se lo perde. La lezione è durissima, ma servirà di sicuro.

