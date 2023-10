Cagliari, cercasi il partner ideale per Zito 

Luvumbo di default, poi si vedrà. Se sta bene, Zito gioca sempre e comunque. Lo aveva lasciato intendere lo stesso Ranieri dopo la gara con la Fiorentina, quando l’angolano ancora si trascinava un fastidio alla coscia. E visti i numeri, come dargli torto: tre dei cinque gol segnati sinora dal Cagliari portano la sua firma (ben oltre il 50%) ed è in grado di accendere la luce quando è buio pesto. Il nodo da sciogliere, insomma, è sempre il solito, chi schierare al suo fianco. Individuare il partner ideale nel parco attaccanti rossoblù. Anche se il discorso è un po’ più ampio, legato non solo alle caratteristiche del talento africano, ma anche a quelle dell’avversario e al tipo di strategia della squadra in generale. A Salerno, il tecnico di Testaccio aveva bisogno di due punte molto rapide e sguscianti per mettere sotto pressione i difensori granata, notoriamente lenti. Per questo, ha scelto lui e Oristanio. Contro il Frosinone potrebbe puntare di nuovo sulla fisicità di Petagna o su Shomurodov, entrato benissimo domenica scorsa. Scalpita poi capitan Pavoletti. In ballo ci sono anche Pereiro, lo stesso Oristanio, Desogus e… Lapadula.

Non solo Zito

Evviva l’abbondanza là davanti. Ci fosse stata dal primo giorno di preparazione, forse oggi il Cagliari avrebbe già una sua identità e un’altra classifica. «Il tempo per recuperare c’è», come disse Ranieri in modo perentorio a chiusura del suo lungo discorso alla vigilia della trasferta di Firenze col quale faceva un appello all’unità. E ora che pian piano tutti stanno tornando o trovando una condizione atletica accettabile, si è visto che il Cagliari non è solo Luvumbo (per quanto continui a essere l’attaccante più incisivo). Indubbiamente, l’abbondanza consente all’allenatore di studiare la strategia ideale, sapendo di poter contare su soluzioni alternative nel corso del match. Il fatto che Petagna con la Salernitana non abbia giocato nemmeno un minuto fa rumore, ma quel giorno Ranieri aveva bisogno di altro. E stavolta potrebbe avere di nuovo bisogno del suo peso specifico. L’ex Monza sta bene e lo conferma ogni giorno di più in allenamento.

La concorrenza

Evidente anche la crescita di Shomurodov, e non solo per il cross con cui ha mandato in rete Viola all’Arechi. Insieme al peso forma, l’uzbeko ha ritrovato un buon ritmo e sembra essere finalmente entrato nei meccanismi. Se dopodomani non partirà dal primo minuto, sarà indubbiamente uno dei primi cambi di Ranieri che ci sta lavorando ai fianchi e lo stimola in continuazione dopo averlo voluto fortemente in estate. E c’è sempre lui, Pavoletti, che ha risolto da tempo i propri acciacchi e aspetta solo l’occasione giusta per dimostrare di poter essere utile alla causa. La coda è lunga. In fila, tra gli altri, Pereiro e Desogus, abili, arruolabili e carichi come molle dopo aver trascorso mesi in infermeria. Spera di racimolare i primi minuti stagionali pure Lapadula, che non è ancora al top ma potrebbe bruciare le tappe. Tanti attaccanti, troppi? La Coppa Italia mercoledì a Udine potrebbe essere una buona valvola di sfogo per qualcuno. A gennaio poi qualcosa succederà, inevitabilmente. Intanto c’è il Frosinone, tra due giorni. E chiunque potrebbe lasciare il segno e cambiare la storia, sua e del Cagliari.

