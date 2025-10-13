Cagliari, centro del mondo 

Dire che è l’anima della Sardinia Sailing Cup sarebbe fare un torto a enti e persone che fanno parte di un organizzazione molto complessa. Mirco Babini, romagnolo divenuto cagliaritano «ufficialmente nel 1999», è il coordinatore e riassume così i propri compiti nella base operativa di Marina Piccola, dove ancora ieri l’attività era frenetica in vista del Foil Academy Trophy.

«Coordino molteplici attività, da quelle più banali come ideare la “scaletta” che precede l’evento, mettendo insieme tutte le parti che servono. Creo la cornice che tiene assieme il puzzle: permessi, burocrazia, sicurezza, comunicazioni con le classi internazionali, le federazioni. Poi c’è la parte operativa durante le gare, logistica, villaggio, ancora sicurezza, chi sta dove, chi prepara che cosa: c’è un po’ di tutto, sino al palco e ai premi per le cerimonie».

L’esperienza aiuta.

«Ho la fortuna di aver partecipato a migliaia di gare in giro per il mondo, prima come atleta, poi come dirigente e infine organizzatore e questo mi ha permesso, una volta creata questa bellissima idea che è la SSC, di poter portare la mia esperienza di anni qui, a casa, per poter fare davvero bella figura».

E ci siete riusciti?

«Domenica tantissimi capi delegazione, responsabili e direttori tecnici delle nazionali sono venuti a dire: “Che bello, siamo stati bene”. Questo gratifica l’attività di coordinamento, ma va ringraziata questa bella squadra che è collaudata da tempo».

Tre finali di classi olimpiche assieme: domenica Cagliari era davvero la capitale mondiale della vela?

«Senza dubbio, anche perché sono tre classi olimpiche ricche di grandi campioni, di velisti medagliati, inseriti nei team ufficiali di Coppa America o del Sail Gp. La qualità è altissima e non potevamo permetterci di fare una cosa fatta male. Ieri chi ha lavorato in mare e a terra l’ha capito e questo ha fatto sì che Cagliari, attraverso la diretta, le pazzesche immagini diffuse dal team media, e le condizioni meteo che sono state un regalo del Cielo, fosse davvero il centro del mondo, il luogo più visualizzato».

E con una medaglia italiana, che non guasta...

«C’è un po’ di amarezza, l’Italia avrebbe meritato l’oro, ma è uno sport in cui anche un piccolo errore si paga. Comunque essere vicecampioni del mondo in una classe in cui abbiamo vinto le ultime due olimpiadi ci dice che, pur cambiando equipaggio, l’Italia è ancora lì».

Inizia una gara che celebra la presenza a Cagliari della Foil Academy.

«La Federvela ha creato questo progetto in sinergia con Luna Rossa. Deve creare le generazioni future, per scoprire questa nuova appendice che è il foil: servono ragazzi nuovi da coinvolgere per insegnare loro la vela a un certo livello. La presenza di Luna Rossa li fa sognare: come un giovane pilota che frequenta l’Academy della Ferrari, guida il go kart ma sogna di prendere il posto di Leclerc. Questo trofeo raccoglie i migliori, li fa gareggiare per fare un po’ di scouting».

Quali sono le classi?

«Ci sono i Wazsp, che sono le barche con foil più piccole, i Wingfoil, nuova disciplina che sta spopolando in tutto il mondo perché è di una semplicità pazzesca e l’iQFoil che è l’unica specialità olimpica che fa capire che c’è anche quello sbocco. Un triangolo davvero completo per i giovani che vogliono entrare nella Foil Academy in cui la Fiv sta mettendo il proprio timbro con convinzione assieme a Luna Rossa e con Alessandra Sensini come prestigiosa ambasciatrice».

WingFoil significa Maddalena Spanu, fresca campionessa mondiale.

«A 18 anni è la numero 1, ha un bel futuro a livello agonistico e magari con il kite potrà tentare la sfida delle olimpiadi 2028. Perché no?».

E poi c’è Riccardo Pianosi, oro al mondiale Formula Kite, quartese adottivo.

«Ricky aveva l’amaro in bocca dopo il quarto posto da debuttante alle olimpiadi e ci sperava tanto dopo aver vinto l’Europeo. È giovane, ha comprato casa qui e può diventare per Quartu un testimonial eccezionale di questo posto in cui arrivano da tutta Europa perché è favoloso per chi ama la vela ».

RIPRODUZIONE RISERVATA