Cagliari celebra l’arte del pittore-poeta Giuseppe Pettinau 

Fori, graffi, numeri, lettere. Embrioni, forse cicatrici, su liscissime stesure di rossi, di verdi, di tinte brune, di gialli fondi, di rosa opalescenti. Sagome indefinibili con un piede a tre dita, cerchietti che sembrano pupille. Un ribelle malinconico, Giuseppe Pettinau, pittore, filosofo e poeta. Il suo tormentato universo è raccontato dalle sedici tele allestite sino all’8 dicembre nella Sala delle Mura del Ghetto di Cagliari, in via Santa Croce 18.

Matrice spirituale

“La forma sublimata”, mostra fortemente voluta dalla curatrice Roberta Vanali e organizzata da Agorà Sardegna Coopculture, Gesto Segno Disegno e Fondazione di Sardegna, è interamente composta da opere prestate dai collezionisti. Fondi opachi, illuminati da un alone di matrice spirituale, e sopra i segni, i simboli, i rimandi di una cultura complessa e meditativa. Eloquenti i titoli: “La giostra del diavolo”, “Lamento nella città distrutta”, un altrettanto inquietante “Nell’antro del fornaio”.

Amato

Non si rendeva conto di essere molto amato, questo autore nato a Sardara nel 1943 e scomparso un anno fa. Dubitava del proprio valore sempre, anche nelle conversazioni coi suoi amici e colleghi Attilio Della Maria, Beppe Vargiu, Italo Medda, Italo Utzeri. Gente che ragionava sull’arte e sulle esistenze e aveva un approccio teoretico a ogni questione. Lui, i quadri li teneva accatastati e impolverati in un angolo della sua casa, non li riguardava mai, come li ritenesse inutili.

Poesie

In tempi recenti Giuseppe Pettinau ha dato alle stampe quattro raccolte di poesie, sempre interrogandosi sulla sua capacità di smuovere le coscienze e di dare forma letteraria ai suoi rovelli. Sono versi spezzettati e belli e lui era combattuto tra il desiderio di presentarli al pubblico e la tendenza a tenerli nascosti. Era, la parola, un altro strumento per dipingere. Disilluso ormai, ammesso che da giovane coltivasse la speranza, da un mondo che non riconosceva e tuttavia lo incuriosiva. Appaiono anche nelle liriche, come negli oli su tela e su tavola, i “globuli di tempo”, le “lastre glaciali”, le “nuvole annerite” di una tematica coerente nutrita di letture, studi e discussioni.

