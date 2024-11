Cagliari celebra la diva Ornella Muti «La mia vita è come un grande film» 

Se t’aspetti la classica diva sbagli. Perché Ornella Muti, abito lungo, verde, con i barboncini disegnati, e scarpe rosse in tinta con gli inserti del vestito, cerca si la luce giusta, ma non nega un selfie a nessuno e si prende anche un po’ in giro. Ed è bellissima e sensuale anche a un passo dai 70 anni, che se non fosse lei gliene daresti almeno 10 in meno. E se le chiedi dell’esordio, appena adolescente, dice che a 14 anni era una ragazzina insicura e anche un po’ impaurita, scelta per dare volto, anima e voce a un’altrettanto giovane siciliana che si era ribellata all’aborto riparatore. «Oggi ho un mio bagaglio che mi aiuta nelle situazioni difficili, ma per certi versi sono ancora quella bambina», dice sistemando i lunghi capelli. Poi si poggia al muro. Lei è una donna bellissima. Come’ è stato il rapporto con gli uomini? «Complicato, ma non solo per me. Credo lo sia per tutte le donne che lavorano, in ogni campo. Devi sempre sgomitare, a volte far finta di niente per non combinare disastri. Non è facile, ancora oggi». La parità? «La sogniamo, ne parliamo, la speriamo, ma non potrà mai esistere. Eppure sono anni che lottiamo, ricordo gli anni ‘70... e siamo ancora là. Sa cosa penso?». Prego. «L’uomo ci teme». Ecco perché se t’aspetti solo una diva - e lei lo è forse più di ogni altra - in realtà non la trovi. Perché la Muti è anche molto più di quel curriculum che racconta di un’attrice che ha vinto tutto il vincibile e scritto un pezzo della storia del cinema non solo italiano.

La serata

Arriva con appena 5 minuti di ritardo, e quando compare all’ingresso del Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari insieme alla figlia Naike, già l’aspettano in tantissimi con i telefonini in mano per la foto; perché non capita frequentemente di trovartela davanti Ornella Muti. Che ha gli occhi persino più magnetici di come sembrano dallo schermo e in realtà si chiama Francesca Romana Rivelli. Sorride a tutti, mangia i pop-corn mentre sul maxi schermo della sala 4 c’è la sua immagine gigante di quando era ragazzina e la scritta sopra “A tribute of Ornella Muti”. Subito dopo scorrono gli spezzoni di alcuni dei suoi film: in pratica è come guardare la sua vita; un lungo e infinito meraviglioso film. Con i riflettori sempre puntati, la fama - eterna - con cui convivere, spesso anche ingombrante. E quello sguardo sognante che appartiene alla donna, e non al personaggio. In sala, al Notorious, ci sono anche il produttore Luca Olivetti e l’attore Demo Mura che ripropone le voci di alcuni grandi interpreti che hanno lavorato con Ornella Muti, da Ugo Tognazzi a Francesco Nuti fino a Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Andrea Roncato e Paolo Villaggio.

Il Premio

È un po’ come se il film non finisse mai in questa serata che rientra nel cartellone del Premio per Cortometraggi “Tre minuti di Celebrità a Cagliari”, kermesse vincitrice dei bandi della Legge cinema della regione Sardegna e dei progetti artistici dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. E si conclude con la consegna di una targa come riconoscimento alla Carriera ad Ornella Muti, che ha la cornice rossa come le sue scarpe e arriva dalle mani di un’altra donna, la giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus. Ma prima le motivazioni, lette dall’organizzatore Maurizio Porcelli: «Ornella Muti è una delle attrici italiane più comiche e rappresentative della storia del cinema. La sua lunghissima carriera costellata di premi prestigiosi e significativi le ha consentito di essere il punto di riferimento di illuminati registi italiani e internazionali che hanno valorizzato il sul straordinario talento, la sua eccezionale arte attoriale e la sua luminosa e splendente bellezza facendola amare dal pubblico di tutte le età che oggi come nel passato, la ammira e la segue in tutte le sue attività di grande diva moderna, attuale, impegnata e sensibile».

La forza

Ma la Muti è in realtà molto di più, è una che in sala tocca temi importanti e che riguardano tutte le donne. Quelle che «si sono battute e hanno pagato per avere la libertà, le donne che fanno cose incredibili e boh. E se le fanno gli uomini stiamo a decantarli per anni». Sistema ancora una volta i capelli. «Siamo sempre messe un po’ in ombra, ma siamo qui anche per lottare». E poi ti dice che non ama avere sogni nel cassetto, «perché quando desidero una cosa e poi non accade ci resto malissimo». Ma forse in realtà è proprio questo che l’ha resa diva, sul set e anche fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA