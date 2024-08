Cagliari, c’è Wieteska in pole position 

Alcuni errori al limite dell’imbarazzo lo hanno messo subito fuori gioco, appena arrivato al Cagliari. Maledetti episodi, maledetto destino. Le etichette poi, una volta appiccicate a furor di popolo, sono difficili da staccare. Per quanto Mateusz Wieteska abbia conservato la fiducia dell’allenatore e dei compagni, superando senza traumi l’impatto shock con il calcio italiano. E quando è stato richiamato in causa da Ranieri, soprattutto nel finale del campionato, ha dato un contributo concreto. Dando anche prova di solidità, sia fisica che mentale. Dal grande flop alla grande speranza. Il difensore polacco, che la scorsa estate ha firmato un contratto quadriennale, ci riprova ripartendo dal basso e da Davide Nicola, col quale sembra esserci stato un buon feeling tattico sin dai primi giorni di ritiro.

Il rilancio

È indubbiamente tra i giocatori che più hanno sorpreso durante la preparazione in Val d’Aosta, considerate anche le basse aspettative che c’erano nei suoi confronti. Tutto un altro passo e tutta un’altra mentalità, in ogni caso, rispetto ad Hatzidiakos, l’altro fallimento difensivo della scorsa stagione al quale l’ex Legia Varsavia è stato inevitabilmente accostato pure quest’anno. Ora viaggia su un binario tutto suo, però, e si sta giocando al meglio le carte che gli sono rimaste. Sabato a Modena è stato uno dei migliori in campo, presumibilmente guiderà il reparto anche lunedì prossimo in Coppa Italia, nel primo impegno ufficiale del Cagliari. Molto probabilmente anche all’esordio in campionato contro la Roma. Poi si vedrà.

Al momento giusto

È stato un ritiro in crescendo per Wieteska, nel posto giusto al momento giusto, evidentemente. Titolare nel cuore della difesa, infatti, a una settimana dal via della stagione, aspettando il colombiano Mina, a sua volta atteso ad Asseminello giovedì dopo il supplemento di vacanza post Copa America e che - tra atletizzazione e indottrinamento tattico - difficilmente sarà a disposizione prima della sosta. Il polacco potrebbe così avere tre-quattro partite per dimostrare di meritare la conferma nel Cagliari, tanto per cominciare, e più considerazione da parte di Nicola nel corso del torneo, di conseguenza.

Il sorpasso

Intanto, il 27enne centrale di Varsavia ha vinto il ballottaggio della sopravvivenza con Hatzidiakos, che sembrava addirittura essere sopra nelle gerarchie difensive al momento del raduno, lo scorso 8 luglio. Allenamento dopo allenamento, il sorpasso. Con risposte eccellenti nei vari collaudi. Sino all’amichevole contro il Modena, con una prova superlativa. Sabato scorso al “Braglia” ha guidato il reparto con autorevolezza e due interventi provvidenziali in particolare hanno evidenziato lo spessore tecnico di un giocatore che, magari, aveva solo bisogno di familiarizzare con la Serie A per poter dare il meglio di sé. La gara di lunedì prossimo contro la Carrarese e, soprattutto, quella con la Roma, sei giorni più tardi, il doppio esame di maturità attraverso il quale Wieteska spera di prendersi il Cagliari una volta per tutte.

