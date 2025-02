Cagliari, c’è uno “stadio” da demolire 

Trascurato, desolato, triste. Con il campo ormai ricoperto da erbacce altissime, le gradinate che cadono a pezzi, la pista di atletica che ospita palme selvatiche. Nell’attesa che si concluda l’iter amministrativo per il nuovo stadio, il vecchio e glorioso Sant’Elia, da otto anni in abbandono, sopravvive in un limbo e aspetta solo che qualcuno arrivi, stacchi la spina e lo demolisca. Per far posto a un nuovo impianto moderno e funzionale. L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta: recuperare il Sant’Elia era impossibile, il futuro è il nuovo stadio che speriamo possa ospitare anche gli Europei 2032.

