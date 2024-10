Cagliari, c’è subito il Bologna 

Inviato

Udine . La serata del Bluenergy «è formativa». Concetto (di Nicola) allargato a tutto quello che si è visto, anche l’estremo tentativo di tenere a galla una barca che prendeva acqua ogni minuto. Una prova come quella di venerdì sera solleva diversi dubbi, non solo sulla tenuta emotiva di Antoine Makoumbou, sotto accusa (non per Nicola) per l’incredibile condotta di gara, ma non certo l’unico imputato per una sconfitta chiara e indiscutibile. La classifica, grazie ai tre risultati utili, regala ottimismo, ma il due a zero di venerdì si porta dietro una certezza: l’Udinese, che non ha schierato il suo giocatore (Thauvin) tecnicamente più pericoloso, è stata decisamente più solida e attrezzata del Cagliari ma non ha travolto, pure in undici contro dieci, un piccolo Cagliari. Il percorso verso la completa trasformazione è ancora lungo e la squadra di Nicola deve guardarsi da rivali che inciampano (il Como) o che inciamperanno, perché i valori del campionato dopo tre, quattro mesi saranno quelli reali.

Cosa è successo

La straordinaria prova fisica e mentale dell’Udinese ha messo a nudo i limiti di una squadra che Nicola ha ridisegnato, plasmato e messo in campo molto bene nelle ultime settimane. Ma quei limiti (anche mentali) non sono stati azzerati, se Mina lascia libero il suo uomo, se Scuffet resta impietrito su quel cross telefonato, se Luvumbo non la prende mai, se Piccoli viene stritolato da un pool di marines con la maglia bianconera, soprattutto se Runjaic non ti fa giocare “da Cagliari”. L’Udinese sapeva cosa fare e lo ha fatto benissimo, il Cagliari – con una formazione vicinissima a quella ideale – ha messo sul campo il piano B (i tre dietro e i tre in mezzo) e non l’ha vista mai. Zero tiri in porta (le cifre sono in questa pagina) e una complessiva incapacità di creare pericoli. Per una squadra che fa dell’aggressività il suo credo calcistico, il passo indietro è notevole. Oppure la vedi come Nicola: «Sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato tutto», detta con voce ferma, perché nella serata storta di Udine l’allenatore ha visto anche dei buoni segnali.

Il futuro

Arriva il Bologna, riposato dal mancato incontro con il Milan, si gioca martedì alle 18.30 alla Unipol Domus e solo allora capiremo se quello di Udine è stato solo un episodio spiacevole nel percorso di crescita o una flessione dopo un grande sforzo. Senza Makoumbou, vedremo Marin vicino ad Adopo? Tornerà Viola dal primo minuto? Il Cagliari dovrà fare il Cagliari, il Bologna ha gli stessi punti, ci penserà la gente della Domus a soffiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA