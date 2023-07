«Cagliari, c’è spazio per te» 

Ogni occasione è buona per un bagno d’affetto nella sua Isola del cuore. Prima di tentare un nuovo assalto all’A1 sulla panchina della blasonata Cantù (destino curioso per lui, storica bandiera varesina), l’ex ct azzurro Meo Sacchetti ha fatto capolino a Monte Mixi per partecipare al Cagliari Basketball Camp dell’Esperia.

Qui, tra allenamenti, autografi e selfie, non ha mancato di delineare il suo personale quadro sul momento del basket nazionale, dagli imminenti Mondiali fino ai temi della nuova Dinamo.

Coach Sacchetti è ormai un habitué anche a Cagliari...

«È già il secondo anno che vengo qui. Giusto una toccata e fuga tra tanti impegni, ma l’anno prossimo prometto di trattenermi più a lungo, perché qui si respira davvero un bell’ambiente».

E poi, complice l’approdo dei granata in B Interregionale, a Cagliari si è risvegliato l’amore per la palla a spicchi.

«Questo mi fa piacere. Cagliari merita palcoscenici prestigiosi. La Dinamo ha fatto tanto per il movimento sardo, ma c’è spazio per tutti».

Tra un mese l’Italia sarà protagonista ai Mondiali. Dove può arrivare?

«Il primo girone, composto da squadre non troppo impegnative (Rep. Dominicana, Filippine e Angola, ndr ), potrebbe rivelarsi in realtà un trabocchetto. La difesa e l’efficacia dei tiratori da fuori faranno la differenza».

La sua favorita?

«Tradizionalmente in pole ci sono gli Usa. Hanno un roster giovane, che potrebbe trovare la giusta alchimia. Ma non trascurerei Spagna e Francia».

Datome chiuderà la carriera dopo la rassegna iridata. Se l’aspettava?

«In virtù delle ultime prestazioni avrebbe certamente trovato un nuovo contratto, ma a mio avviso ha fatto bene a lasciare da giocatore ancora competitivo ai massimi livelli».

Il basket italiano si sta dividendo sul duopolio Milano-Bologna: un bene o un male per il movimento?

«A giudicare dalle ultime finali Scudetto direi un bene. Per reggere quei ritmi, tra campionato ed Eurolega, servono dei roster lunghi e altamente competitivi. Questo crea una separazione netta rispetto alle altre squadre della Serie A. Comunque non è che Olimpia e Virtus abbiano vinto sempre e solo loro negli ultimi 20 anni».

Lei ne sa qualcosa.

«Le favole possono ancora esistere ed è necessario crederci. Lo abbiamo dimostrato a Sassari, vincendo lo Scudetto nel 2015, e lo ha confermato anche Brescia nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia da sfavorita. Il format dei playoff così lunghi non favoriscono le sorprese, è vero, ma il basket sa essere sempre imprevedibile».

Intanto Bucchi, suo ex assistente in Nazionale, ha portando per due volte di fila la Dinamo in semifinale Scudetto.

«Piero ha svolto un lavoro egregio. La scorsa stagione ha patito gli infortuni, poi il cambio di pivot. La svolta è arrivata con l’eliminazione dalla Champions League: affrontare una competizione europea partendo dalla Sardegna è sfiancante. I viaggi sono lunghi e la stanchezza si paga a caro prezzo. Non a caso la Dinamo, dopo l’uscita dalla Bcl, ha inanellato tanti risultati positivi».

Negli anni si sono mai create le condizioni per un ritorno alla Dinamo?

«In Sardegna torno spesso e volentieri: ad Alghero ho casa e pure la residenza. Ma con la Dinamo no, non c’è mai stato alcun riavvicinamento».



