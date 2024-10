Cagliari, c’è il Toro: Nicola suona la carica 

Il Cagliari torna alla Domus un mese dopo la sconfitta con l’Empoli e i quattro punti conquistati in trasferta tra Parma e Juventus. Oggi, a partire dalle 18, la sfida col Torino, reduce a sua volta da due sconfitte. Una gara particolare per il tecnico rossoblù Davide Nicola, piemontese, e dal passato granata, prima come calciatore poi come allenatore. «Ma io non sono emozionato. Il passato è passato, sono completamente immerso nel lavoro e nella tifoseria che rappresento in questo momento», chiarisce Nicola che spera di conquistare proprio contro il Toro la prima vittoria casalinga in campionato.

