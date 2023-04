Cagliari, c’è il tabellone 

Dopo mesi di indiscrezioni, anticipazioni, rinunce, inserimenti, ieri alle 21.35 il tabellone del Challenger 175 “Sardegna Open” è stato svelato: ci sono 9 Top 100 mondiali e le prime due teste di serie sono mancine. L'uomo da battere è il giapponese Yoshihito Nishioka, sconfitto ieri a Madrid da Andrey Rublev; il numero 2 è uno dei giocatori più attesi, lo statunitense Ben Shelton. Le altre due teste di serie che saltano il primo turno sono Mackenzie McDonald e Laslo Djere. Il seeding prosegue con Diego Schwartzman, subito opposto a Bellucci; il 6 è Hugo Humbert (che attende un qualificato), 7 Marco Cecchinato (per lui il derby con Francesco Passaro) e 8 il brasiliano Thiago Monteiro (esordio contro il giapponese Yosueke Watanuki). L'altro match tricolore vedrà affrontarsi la wild card Andrea Vavassori (ottimo il suo torneo a Madrid) e Giulio Zeppieri. Altri tre italiani in lizza grazie all’invito: Flavio Cobolli sfida il colombiano Daniel Elahi Galan (chi vince gioca con Nishioka), Francesco Maestrelli (contro un qualificato) e Luca Nardi (contro il magiaro Fabian Marozsan).

Un passo indietro

A Madrid, ieri intanto era finito (3-6, 6-3, 6-1 dallo spagnolo Jaume Munar) il sogno di Matteo Arnaldi. I due erano inseriti nell'entry list del Superchallenger di Cagliari, ma proprio ieri hanno deciso di cancellarsi, come il croato Borna Coric (che con il 7-6, 6-3 al polacco Hubert Hurkacz va avanti a Madrid), rinunciando alla sfida in terra sarda, che hanno voluto testare alcuni tra i protagonisti più attesi. Arriverà l'argentino Schwartzman (ex 5 Atp), tornerà il serbo Djere (finalista qui due anni fa). E poi il francese Humbert, lo statunitense McDonald, fino all'australiano Thanasi Kokkinakis e agli italiani Passaro, Zeppieri, Mattia Bellucci e Nardi.

Via alle qualificazioni

I primi match si giocano da oggi alle 10, con il primo turno di qualificazione. Tocca subito al portacolori del Tc Cagliari Alberto Sanna che sul centrale proverà a tenere i colpi di Salvo Caruso. In campo anche gli altri italiani Stefano Travaglia e Federico Bondioli, il kazako Aleksandr Nedovyesov contro l'austriaco Alexander Erler, il colombiano Nicolas Barrientos contro l'austriaco Lucas Miedler e un quarto tutto tricolore tra Gianluca Mager e Luca Castagnola.