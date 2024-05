Cagliari, c’è il ricorso della lista esclusa: «Sorteggio da rifare» 

I giudici amministrativi dovrebbero decidere al massimo entro lunedì prossimo. Saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla lista Movimento civici Cagliari contro l’esclusione decisa dall’ufficio elettorale. In caso di accoglimento dell’istanza, bisognerà risorteggiare l’elenco dei simboli nella scheda elettorale e, quindi, anche l’ordine dei candidati sindaco: caos. Nella campagna elettorale per il Comune di Cagliari, già segnata da schermaglie politiche, finisce anche uno “strappo” amministrativo: motivo del contendere, l’esclusione della lista civica che sostiene la candidata sindaco del centrodestra Alessandra Zedda. «Gli errori contestati non sono imputabili a un nostro comportamento», dice il referente Simone Paini. «Riteniamo che l’esclusione della nostra lista sia una decisione ingiusta, per questo motivo andiamo al Tar».

Le “colpe”

Due aspetti determinati hanno convinto l’ufficio elettorale del Comune a escludere il Movimento civico: la questione delle firme e il numero minimo dei candidati, entrambi ritenuti «insufficienti» rispetto alle previsioni di legge. Nel primo caso: le firme presentate a corredo della lista erano 283, di cui solo 225 risultavano elettori nel comune di Cagliari, e comunque al di sotto delle 350 che sono richieste per legge. «Sabato mattina, ultimo giorno utile, abbiamo portato all’ufficio elettorale di via Sonnino le firme, in due momenti. Firme che non ci sono state rese nella totalità», dice Paini. «Dove sono? Non lo sappiamo». Nel secondo caso: il numero dei candidati sarebbe dovuto essere per legge di 23 (il minimo) ma solo 22 sono stati considerati validi perché «due sono riferiti alla medesima persona». Tradotto: una stessa persona è stata indicata due volte. «Nel verbale di accettazione», con riserva, «della lista risultano chiaramente che ci sono 23 firme, cioè 23 candidati, e per ogni candidato è stato verificato la correttezza amministrativa di tutti i requisiti», dice Paini. «Adesso scopriamo che c’è un candidato ripetuto due volte. Un errore che sarebbe dovuto essere riportato nel verbale. Perché, così, avremmo avuto la possibilità di sanare entro 24 ore questa mancanza, e partecipare alla competizione elettorale. Ma questo non è stato fatto», aggiunge.

L’endorsement

«Se l’amministrazione ha rilevato errori o mancanze capiamo che abbia escluso la lista», dice Alessandra Zedda, «ma siamo fiduciosi che si possa dimostrare che le liste erano complete e questo possa avvenire in tempi rapidi», aggiunge. Se dovesse essere interpellato anche il Consiglio di Stato la decisione scivolerebbe alla fine della prossima settimana. «Sono convinta che la lista possa comunque essere sempre a sostegno del nostro progetto per far crescere Cagliari».

I temi

Cantieri, viabilità, mobilità sostenibile (piste ciclabili), metropolitana, mercato di San Benedetto, rifiuti e igiene del suolo, sicurezza e malamovida: su questi temi, ma non solo, i cinque candidati sindaco di Cagliari vanno avanti a tamburo battente in giro per la città a illustrare la propria idea di città. Emanuela Corda (Alternativa) prepara l’apertura ufficiale della sua campagna elettorale, con la presentazione dei candidati, in programma per venerdì; Claudia Ortu (Cagliari Popolare) arriverà la settimana prossima; Alessandra Zedda (centrodestra) andrà questa mattina (alle 8.30) al mercato di San Benedetto per incontrare gli operatori in vista dei lavori di riqualificazione della struttura e del trasferimento in quella provvisoria di piazza Nazzari. Massimo Zedda (centrosinistra) dopo aver incassato il sostegno di Enrico Ciotti (promotore delle primarie nel centrosinistra) con la neonata associazione culturale e politica Passo Nuovo, parteciperà domani alle 18 in via Emilia alla presentazione della lista Sinistra Futura. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA