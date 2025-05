Cagliari, c’è ancora il Venezia e i fantasmi di quel finale amaro   

Sono le 21 del 22 maggio 2022. Comincia una delle domeniche più nere del romanzo del Cagliari. Quella partita a Venezia se la ricorda anche chi non ha dimestichezza con i riti del pallone: la squadra guidata quella sera da Alessandro Agostini – l’uomo sbagliato nel giorno sbagliato – chiude la stagione peggiore della storia rossoblù con un pareggio senza gol, ne sarebbe bastato uno per non precipitare in Serie B. “La retrocessione di un’Isola”, titolò il giorno dopo L’Unione Sarda, interpretando il sentimento popolare che accompagna, da oltre mezzo secolo, le imprese felici o nefaste della squadra dei sardi. Si giocava allo stadio Penzo, quella volta, contro una squadra già retrocessa, giusto per non farsi mancare anche il più piccolo rimpianto.

Domenica, un quarto d’ora prima rispetto all’orario di quella sera di maggio, saranno passati tre anni esatti. Questa volta saremo alla penultima giornata, ma si ripropone il Venezia fra il Cagliari e quella remota, impensabile possibilità di ricascarci. Perché – lo ricordiamo – a quota 34 difficilmente si andrà in B, mentre l’arrivo a pari punti porterebbe le due squadre non premiate dalla classifica avulsa a uno spareggio sempre pericoloso. Empoli, Venezia e Lecce sono le maggiori indiziate per i due posti ancora da occupare, tanto dipenderà dalle partite di domenica, tutte alle 20.45.

La notte più nera

Di quel Cagliari che trovò la retrocessione nonostante la contemporanea sconfitta della Salernitana di Davide Nicola, l’altra “aspirante” alla B, sono rimasti in quattro. Alessandro Deiola, Gabriele Zappa, Razvan Marin e Leonardo Pavoletti, più Adam Obert che però al “Penzo” non figurava fra i convocati. Una stagione tormentata soprattutto in panchina, perché Leonardo Semplici durò tre giornate, lasciando il posto a Walter Mazzarri (dalla 4ª alla 35ª giornata), quindi l’allenatore della Primavera Alessandro Agostini nelle ultime tre.

A Venezia, “Ago” si presenta con Cragno in porta, difesa a tre con Altare, Ceppitelli e Carboni, in mezzo i cinque sono Bellanova, Nandez, Grassi, Deiola e Lykogiannis, davanti Pavoletti e Joao Pedro. Al 34’ il primo cambio, Rog per Lykogiannis, poi nella ripresa in campo Marin, Lovato, Pereiro e Keita.

Finisce senza reti, il pareggio non basta e la squadra chiude a testa bassa, presentandosi davanti ai tifosi rossoblù per il ferale processo di fine campionato.

Sempre lì, in diretta tv nazionale, a seguire assistemmo al litigio (epocale) fra Tommaso Giulini e Fabio Caressa su Sky Sport.

Domenica sera

In questa stagione, all’andata – era il 22 dicembre 2024 – a Venezia probabilmente abbiamo visto il peggior Cagliari dell’anno, travolto da una squadra in crisi e dalle sue disattenzioni. La vittoria di Monza, il pareggio a San Siro col Milan e il successo sul Lecce rappresentarono la reazione migliore a quel passaggio a vuoto. Domenica sera alla Unipol Domus servirà una partita perfetta per scongiurare qualsiasi esigenza, seppure remota, di presentarsi al San Paolo di Napoli a caccia di punti. Questa squadra fa fatica a farsi amare, quale migliore occasione per provarci?

