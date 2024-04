Cagliari, c’è anche Corda  «Alternativa ai due poli» 

Ha detto addio ai 5 Stelle quando, tre anni fa, è stata espulsa (insieme ad altri 44 parlamentari) dal Movimento per non aver appoggiato il governo Draghi. «Non volevamo votare decreti liberticidi, come quello Semplificazioni che riempirà i territori di pale eoliche». Adesso, mutuando quell’esperienza parlamentare a livello amministrativo, torna alla carica puntando alla conquista di Palazzo Bacaredda. Emanuela Corda, 49 anni, entra ufficialmente nella corsa per il sindaco di Cagliari: è la quarta a scendere in campo dopo Giuseppe Farris (che si presenta con CiviCa 2024), Massimo Zedda (centrosinistra) e Alessandra Zedda (centrodestra). Oggi è presidente nazionale di “Alternativa” e punta a scardinare «un bipolarismo malato che affligge anche la Sardegna», dice. Si presenta con una sola lista e un solo simbolo per «non avere debiti di riconoscenza verso nessuno partito, e non dovere andare a patti con una marea di partiti. A me piace stare tra la gente perché ascolto esperienze e stimoli per amministrare nel migliore dei modi». È la seconda volta di Corda in corsa per le comunali: nel 2011 era la candidata sindaca in quota a un Movimento cinque stelle ai primissimi passi.

Ripartire dal rapporto diretto con i cittadini è la strada che intende percorrere. E per farlo punta su una «proposta per Cagliari onesta e concreta che nasce dal confronto con la cittadinanza e con le diverse realtà della società». Nel programma, che sarà illustrato nei prossimi giorni, il risanamento dei «quartieri dimenticati», una «nuova viabilità da ripensare», «la fine della logica delle emergenze nell’ambito delle opere pubbliche», la «creazione di nuovi spazi per i giovani» e «una Cagliari free tax». ( ma. mad. )

