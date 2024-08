Cagliari-Catalana, in parità il primo derby 

Il primo storico derby sardo nella massima serie italiana di baseball si è chiuso in pareggio. Il Cagliari, ormai veterano in A, e la Catalana Alghero, coriacea neopromossa, si sono aggiudicati un match a testa nel doppio incontro disputato sabato al Comunale di Iglesias e valido per la Poule Salvezza.

I rossoblù di Walter Angioi hanno firmato un netto 12-4 in gara1 trascinati da Alessandro e Giovanny Rosales. Gli algheresi hanno risposto con il convincente 1-7 realizzato in una gara2 in cui si è rivelato decisivo un big inning, il quarto, da cinque punti. Alla luce di questi risultati, Cagliari e Catalana occupano ora il terzo e il quinto posto nella classifica del Girone F rispettivamente con tre e due vittorie all’attivo.

Nel frattempo, le giovani dei vivai sardi si stanno distinguendo nei diversi tornei estivi nazionali. Alcune settimane fa, Emma Obino della Shardana Iglesias ha disputato e vinto il Torneo di Sala Baganza con la squadra del Rovigo e si è anche aggiudicata il premio come miglior lanciatrice. Lo stesso titolo individuale è andato, due giorni fa, ad Alessandra Muntoni della Vibraf Domusnovas al 25º Torneo Piccolo Colle di Collecchio, che con la sua squadra ha chiuso al terzo posto.

