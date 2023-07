Conta dei danni per l’incendio che, martedì, ha aggredito il colle di San Michele: il castello domina uno scenario spettrale, visibile da più punti di Cagliari. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha consentito di salvare una parte della pineta. In Ogliastra quella di ieri è stata una giornata difficile. Le fiamme hanno lambito un camping a Lotzorai, paura a Villagrande e a Girasole. Canadair in azione.