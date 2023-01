Cagliari-Carboni, è già finita 

E col Verona, come detto, si parla anche di Hongla, mediano camerunense, classe '98. Quest'anno per lui 9 presenze, l'ultima il lontano 10 novembre, prima di uscire dai radar di Bocchetti prima e Zaffaroni poi. Anche per Hongla (legato ai gialloblù fino al 2026) il Cagliari punterebbe sul prestito con riscatto legato al ritorno in A. L'alternativa resta il giovane francese del Torino Adopo (22 anni, 5 presenze in campionato), ma in questo caso il giocatore si sposterebbe solo in prestito e dopo aver rinnovato il contratto col club granata, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Sempre ai margini Nainggolan, che il Cagliari riporterebbe in Sardegna solo se il belga accettasse una forte riduzione dell'ingaggio, e con la Spal dell'ex compagno e amico De Rossi alla finestra.

Il ds del Cagliari cerca rinforzi nella sua Verona. E così, dopo aver allacciato i contatti col collega dell'Hellas Sogliano per il centrocampista Hongla, Bonato starebbe provando a inserire nell'affare anche il difensore Günter. Tedesco di origini turche, classe '94, 13 presenze in questa stagione e quattro panchine di fila con l'arrivo di Zaffaroni in panchina, che non lo prende più in considerazione. Günter piace anche al Genoa (dove ha già giocato nel 2018-19), ma il Cagliari punta sulla presenza di Ranieri in panchina per convincerlo a lasciare Verona (dove ha un contratto fino al 2025) e ripartire dalla Serie B, con un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Restano invece sempre defilate le opzioni Chiriches e Bianchetti (Cremonese), oltre che Colley, che attende di conoscere l'entità dell'infortunio al ginocchio rimediato nella gara persa dalla Samp con l'Udinese.

Aspettando i rinforzi, il Cagliari lascia la porta aperte alle uscite. E così, dopo Gaston Pereiro ceduto in prestito al “suo” Nacional, ecco i saluti per Frankito Carboni, rimandato all'Inter e girato al Monza. Ranieri, intanto, aspetta i rinforzi promessi dal ds Bonato, in particolare un centrale di difesa e un mediano per il centrocampo, con un filo diretto col Verona, da cui potrebbero arrivare il tedesco di origini turche Günter e il camerunense Hongla. Senza perdere di vista l'attacco, dove dietro Lapadula e Pavoletti (ora ai box per infortunio) c'è il vuoto.

Pista Hellas

Caccia al mediano

Opzione punta

La gara di Cittadella ha messo in evidenza la necessità di allargare le scelte offensive di Ranieri. Si cerca una punta di peso (come il 2004 del Milan Lazetic) o un giocatore che attacchi la profondità (con la suggestione Quagliarella), per avere un'alternativa a Lapadula o Pavoletti. Ma il ds Bonato si muove anche per sfoltire la rosa. L'ultimo a salutare è stato l'argentino Carboni, arrivato quest'estate in prestito dall'Inter. Mentre dal Cagliari si frenava, il giocatore già ieri si è presentato a Milano per le visite mediche col Monza, sua nuova destinazione dopo la risoluzione del prestito, decisa dall'agente del giocatore, finito nelle retrovie dopo l'arrivo di Ranieri e del brasiliano Azzi. Carboni saluta con 13 presenze e a Monza troverà il papà Ezequiel, promosso alla guida della formazione Under 18, e un altro Carboni, il tonarese Andrea, che però valuta la possibilità di andar via per giocare (piace in B a Genoa e Palermo). Il Cagliari cerca una sistemazione anche per Goldaniga (accostato alla Cremonese), Viola (piace alla Reggina) e Millico. Ma l'arrivo di una punta potrebbe aprire le porta anche a una partenza di Falco.

