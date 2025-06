Cagliari, Caprile sarà il colpo dell’estate 

La stretta di mano con il patron del Frosinone Stirpe, presto il summit con Giulini per stabilire una strategia lineare - per quanto possibile - sul mercato che si aprirà, di fatto, la settimana prossima con la sezione riscatti. Sono giorni caldi e intensi anche dal punto di vista emotivo per Angelozzi, che in Ciociaria lascia un pezzo di cuore, oltre ai frutti del lavoro. Il Cagliari già lo assorbe in attesa della nomina ufficiale che seguirà, presumibilmente, la rescissione consensuale con l’attuale direttore sportivo Bonato. Il 70enne nuovo ds rossoblù in pectore sa bene quali sono le esigenze economiche della società e quali quelle tecniche di Pisacane col quale ha avuto un lungo confronto nei giorni scorsi. Dovrà trovare ora il giusto compromesso per rendere la squadra competitiva e di prospettiva allo stesso tempo. E il prezzo da pagare (o da incassare, punti di vista) sembra essere ormai chiaro, la cessione di Caprile una volta acquisito il cartellino dal Napoli. Sul portiere veronese si sta scatenando una vera e propria asta con un gioco a incastri tra Milan e Juventus. Il Torino è molto più di un terzo incomodo. Alla finestra c’è pure la Roma, qualora dovesse saltare la trattativa per il rinnovo di Svilar.

Tutti pazzi per Elia

Il telefono dell’agente Battistini squilla in continuazione, e le telefonate non arrivano solo dall’Italia e per la Serie A. Il Cagliari sa di avere tra le mani il grande affare dell’estate e non vuole certo ripetere l’errore commesso con Vicario, svenduto all’Empoli e diventato poi a stretto giro un top player a livello europeo. Intanto, Giulini si tiene stretta l’opzione per il riscatto strappata al Napoli al momento del prestito, lo scorso gennaio, con un prezzo già fissato in 8 milioni, ben al di sotto delle sue quotazioni attuali. Potrà esercitarla tra il 22 e il 24, dopodiché metterà sul tavolo tutte le richieste e farà il punto insieme al nuovo ds.

In prima linea

«Questa esperienza al Cagliari lo ha fatto crescere molto, ma anche i sei mesi al Napoli sono stati importanti», ha tenuto a precisare proprio Battistini. «Elia ha vissuto un ambiente importante e vincente in cui ha capito, però, che vuole essere sempre protagonista e il Cagliari lo ha aiutato in questo». Come dire: non è più disposto a fare il dodicesimo. Un messaggio indiretto (ma non troppo) a Milan e Juventus che sì, gli hanno messo gli occhi addosso, ma stanno cercando, rispettivamente, un vice per Maignan e un’alternativa a Di Gregorio se Perin dovesse cedere alla tentazione proprio del Diavolo. Anche se al Milan si porrebbe lo stesso problema di Caprile per l’ex numero uno del Genoa che, a 32 anni, vuole riprendersi anche lui la scena. Da qui, la suggestione cagliaritana. Nell’Isola, tra l’altro, ritroverebbe uno dei suoi amici più cari nel mondo del calcio, Pavoletti. Nel caso, chiaramente, dovrebbe fare un passo indietro importante per quanto riguarda l’ingaggio.

La classifica di Zenga

Su Caprile c’è sempre il Torino, pronto eventualmente a mettere sul piatto l’attaccante Sanabria, oltre ai soldi, tanti soldi. Il braccio di ferro con Svilar potrebbe poi accendere da un momento all’altro i riflettori alla Roma che avrebbe - inevitabilmente - una corsia preferenziale grazie a Ranieri. Anche se il belga sembra orientato al rinnovo, ormai. La destinazione, manco a dirlo, sarebbe stata assai gradita da Caprile che avrebbe sostituito il collega che stima di più. «È quello che più di tutti rappresenta il portiere moderno. Se c’è lui in porta, non hai mai la sensazione di poter segnare», ha detto in una recente intervista. Eppure, tra Svilar e Caprile, Walter Zenga - che di portieri se ne intende - sceglie l’italiano. In uno dei giochi che va per la maggiore nei social in questo periodo, lo ha preferito, nell’ordine, a Falcone, Montipò, Leali, Okoye, Milinkovic-Savic, Butez, Skorupski, Maignan, Provedel, De Gea e Svilar, appunto. Per Zenga, solo Di Gregorio, Sommer e Carnesecchi sono più forti di Caprile in Serie A. E se il vestito del dodicesimo gli stava stretto sei mesi fa, figurarsi adesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA