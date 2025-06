Cagliari: Caprile e Piccoli sì, Adopo forse L’addio al ds Bonato in attesa di Angelozzi 

Oggi o mai più. A mezzanotte scadono i termini per le opzioni sui riscatti e il Cagliari dovrà sciogliere le riserve su Caprile, Adopo e Piccoli. Il presidente Giulini si è preso un ultimo giorno di riflessione, dando comunque mandato ai suoi di preparare le carte. Tutti pronti, dunque, per qualsiasi evenienza. Le indiscrezioni che filtrano sono poche e contrastanti, sia sponda Asseminello sia quelle in arrivo da Napoli e Bergamo dove aspettano segnali concreti (anzi, i bonifici) ma non danno nulla per scontato. Le riserve, manco a dirlo, sono economiche considerato che l’importo complessivo ammonta a 24 milioni, di cui 8 per il portiere, 4 per il centrocampista e 12 per l’attaccante. A questi, tra l’altro, vanno aggiunti i 2 per la prima tranche di Gaetano (in questo caso il riscatto è obbligatorio e spalmato in tre anni). In tutto 26, insomma. E anche se un’eventuale rivendita, più o meno immediata, ne potrebbe portare molti di più nelle casse rossoblu, l’operazione oggi, se fatta in toto, comporta - inevitabilmente - degli sforzi e dei rischi importanti. E magari una rinuncia.

Un affarone

Sul fatto che 8 milioni per Caprile siano un affare irrinunciabile sono tutti d’accordo all’interno della società, a prescindere che il portiere vesta o meno la maglia del Cagliari la prossima stagione. E difficilmente, Giulini se lo farà sfuggire. Al diretto interessato non dispiacerebbe proseguire l’avventura nell’Isola. Sempre che non arrivi una chiamata che gli consenta di fare un ulteriore step, magari quella dell’Atalanta se Carnesecchi dovesse trasferirsi al Manchester United (come probabile). Piuttosto, se Caprile dovesse, invece, continuare a difendere la porta rossoblù, bisognerebbe poi individuare il suo vice tra Sherri, Scuffet e Radunovic. Ma questa è un’altra storia.

Il grande dilemma

Il riscatto che impone le riflessioni maggiori è inevitabilmente quello di Piccoli, considerato l’importo. E più che i 10 gol segnati nell’ultimo campionato (molti ma non tantissimi se rapportati all’alto minutaggio, a dirla tutta) il prezzo ce l’ha la prospettiva di un 24enne in un ruolo specifico e per questo più caro degli altri. Certo se il Cagliari dovesse mollarlo ora sarebbe un paradosso, considerato che è stato il primo a crederci davvero con tutti i rischi del caso. Al di là degli scenari sul mercato e dell’interesse del Como che potrebbe trasformarsi presto in una maxi offerta. E delle opportunità in circolazione, tra Pio Esposito, il solito Colombo (nel mirino rossoblù già la scorsa estate) o chi per loro. Difficilmente la prima scelta potrebbe essere Ambrosino, talento dell’Under 21 di proprietà del Napoli, reduce da un’annata discreta a Frosinone in B ed entusiasta all’idea di trasferirsi in Sardegna (ieri lo ha voluto ribadire pubblicamente). Al massimo, potrebbe essere un’alternativa a Piccoli, o a chi per lui. Qualsiasi scelta che non fosse Piccoli sarebbe, in ogni caso, una scommessa. Anche Piccoli a 12 milioni lo sarebbe, però. Il grande dilemma.

Il paradosso

Il grande paradosso, invece, potrebbe essere Adopo, proprio il più economico. Se ci fosse stato solo lui in ballo, il riscatto sarebbe stato automatico. Il centrocampista francese ha dimostrato sul campo di valerli sino all’ultimo centesimo quei 4 milioni. Che sommati agli altri 22, però, hanno un peso enorme, considerato anche che per lui non ci sarebbero chissà quali prospettive sul mercato. Non ancora, almeno. Il Cagliari potrebbe rinunciarci? Fiato sospeso.

Il comunicato

Intanto, «si separano le strade del club e del direttore sportivo Bonato», come recita il comunicato ufficiale diffuso ieri sera. Un comunicato cortese, persino premuroso, in cui vengono evidenziate «l’esperienza e la professionalità» nel raggiungimento dei risultati sportivi (una promozione e due salvezze) ma anche i valori di «una persona seria e leale, punto di riferimento per l’intero club con competenza ed equilibrio». Di fatto, però, è un esonero. Bonato, che ha pagato il disaccordo sulla scelta Pisacane, ha ancora un altro anno di contratto. Lo sostituirà Angelozzi che, a sua volta, ha salutato i tifosi del Frosinone ma ancora deve risolvere alcuni passaggi burocratici con la società ciociara. Dettagli.

