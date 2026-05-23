Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa 

Un trionfo di pubblico, sport e immagine. In attesa delle finali di oggi della regata preliminare dell’America’s Cup, il primo bilancio è decisamente più che positivo. Tra presenze (ieri in forte aumento dagli altri giorni) e interesse per la vela sempre più crescente, la città si sta mostrando all’altezza di un evento così prestigioso. Con l’obiettivo, per niente nascosto, di ospitare in futuro una fase finale della competizione sportiva più longeva al mondo, come Napoli nel 2027.

La febbre per la vela è sempre più forte. Non soltanto per i risultati di Luna Rossa, ma anche per quanto vengano prese d’assalto tutte le zone dove l’organizzazione ha definito eventi per il pubblico. I numeri delle presenze potranno arrivare solo dopo la giornata di oggi, ma la sensazione è che si possa raggiungere (e forse superare) quota 25mila stimata nelle scorse settimane.

L’esultanza

Alle 16.49 le bandierine di Luna Rossa si alzano in festa, nei maxischermi fra il Race Village al porto e il Lazzaretto: è quando il team Women & Youth chiude davanti a tutti, nella terza e ultima regata di ieri. Il pubblico aveva già sperato di festeggiare un trionfo italiano nella prima regata di giornata, la quarta complessiva, salvo poi vedere lo scatto decisivo al fotofinish di New Zealand.

L’entusiasmo comincia dalle 13, col suggestivo dock-out show (la partenza delle barche davanti al lungomare di via Roma) che ha richiamato tantissimi appassionati ben prima della partenza delle regate. Un viavai continuo su tutta l’area del Race Village, dal maxischermo al Molo Sanità fino al Molo Ichnusa dove dal 2014 ha base Luna Rossa. Scena ripetuta su tutto il lungomare di Sant’Elia, Lazzaretto in primis, ma anche in diversi punti “non ufficiali” tra cui Calamosca, dove il pubblico (buona parte coi binocoli) ha potuto vedere la regata dal vivo.

La festa

Il pubblico ha riempito il Race Village. Grande apprezzamento per il negozio col merchandising America’s Cup e i chioschi, soprattutto fra lo show pre-regata e l’inizio delle gare. A poca distanza, in via Roma, i tre attraversamenti del cantiere verso il porto sono presidiati dagli agenti della polizia locale, per gestire il passaggio pedonale e ridurre al minimo i disagi al traffico.

«Spero si ripeta più volte negli anni, viviamo in una città bellissima che sotto i riflettori splende ancor di più», la gioia di Tiziana Cuccu, fra le tante presenti nel lungomare. «Qui lo sport si presta bene: la vela, col mare e il vento che abbiamo, rende in modo meraviglioso. Vedere così tanto pubblico è il primo passo verso qualcosa di grande». Lato sportivo, Marcello Cuccu esalta i padroni di casa: «Luna Rossa ha fatto delle ottime gare, speriamo in un buon arrivo nelle finali».

Test superato

«Sono giorni di festa in città», il commento del sindaco Massimo Zedda. «Le strade di Cagliari, dal porto fino ai colli panoramici, sono gremite di appassionati e tifosi da tutto il mondo. Le squadre vivono poi la nostra quotidianità, si innamorano dei nostri scorci, frequentano locali e piazze. Conosciamo bene le nostre potenzialità, questi giorni sono un test per tutti noi. I settori di ospitalità, turismo, commercio e servizi si confrontano con un evento che consegna alla nostra Isola una visibilità mondiale, sfidante, preziosa e da gestire al meglio. Continueremo a impegnarci per migliorare la nostra offerta».

L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta è felice del risultato: «Un sogno che diventa realtà», dichiara. «Siamo al centro del mondo, una scommessa ambiziosa incontestabilmente vinta. Conferma la capacità organizzativa di Cagliari e della Sardegna, rafforza lo straordinario connubio tra sport, promozione turistica e ambiente. La città ha risposto con entusiasmo e si candida a ospitare in futuro manifestazioni di ancor maggiore risonanza». Edoardo Tocco, vice segretario regionale di Forza Italia e capogruppo in Consiglio comunale, guarda oltre: «Cagliari ottimizzi questo evento, dal fascino inestimabile e con un grande indotto. Ora si finiscano i lavori, affinché la città sia pronta per i prossimi appuntamenti».

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