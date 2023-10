Cagliari capitale del vento 

Il boom delle vele. Tavole, scafi, è Cagliari-mania. Una tradizione che si ripete, come sottolinea Mirco Babini, uno dei santoni dello sport del vento: «Sono arrivato qui da ragazzino, da Bologna, a metà anni ‘80 e non me ne sono più andato. Questo è il posto giusto per godere il mare e fare sport». Appena finita la tappa di coppa del mondo di kite foil, le tavole volanti, alcuni giovani azzurri – stregati dalla scenografia – hanno scelto di trasferirsi sotto la Sella del Diavolo. Babini, 53 anni, ormai cagliaritano, presidente della International Kiteboarding Association, figlia di World Sailing, la Federvela internazionale, è l’uomo che gira il mondo per testare lo sviluppo degli atleti del kite.

Babini, ma perché Cagliari e la Sardegna piacciono sempre di più al popolo delle vele?

«I motivi sono due: madre Natura ci ha dato condizioni meteo ideali, il vento giusto dappertutto e un clima straordinario, che garantisce gli allenamenti e non è una cosa così scontata. E poi i servizi, il porto e l’aeroporto a portata di mano. Ma anche belle persone, una città accogliente, punti di forza che ci hanno fatto conoscere in giro per il mondo».

Anche i kite surfisti – se così si può dire – scelgono di trasferirsi qui definitivamente. Cosa offriamo, sotto il profilo sportivo?

«Tutto ciò che serve. Cagliari è una città ospitale, a misura d’uomo. Puoi scegliere se restare nelle acque del Golfo o in mezz’ora essere a Chia e magari l’indomani al Poetto. Sì, alcuni azzurri, grazie anche al supporto delle Forze Armate, hanno scelto di trasferirsi a Cagliari e allenarsi qui. E sono felicissimi».

Quali sono i problemi che dovete affrontare? Cosa manca a questa città o alle altre sedi “veliche” per poter competere ai massimi livelli di accoglienza?

«Secondo me manca solo un po’ di cultura marinara. Per sempio, per carrelli, gommoni, attrezzature varie, l’unica possibilità è appoggiarsi a Marina Piccola, ci sono pochissime altre aree specifiche per lo sport, per gli atleti».

Luna Rossa ha tracciato la strada o siamo anticamente sede di raduni o centri permanenti?

«Lo siamo sempre stati, mi piace sottolineare che sono stato fra quelli che ha fatto pressione perché il team di Luna Rossa scegliesse Cagliari, ma dagli nni ‘80 la federazione si è sempre appoggiata a Cagliari, soprattutto d’inverno».

Esiste una scuola sarda? Stiamo producendo talenti anche isolani?

«Ci sono. Pilloni nel surf è ai vertici mondiali, nel kite abbiamo perso qualcuno per strada, ma stiamo cercando di recuperare con il wing foil, che piace tantissimo ai ragazzi».

Siamo freschi di coppa del mondo di tavole che volano sull’acqua.

«Un grande successo, Boschetti ha preso un argento nelle world series, Pianosi è fresco di titolo europeo, la Pescetto si è qualificata per le Olimpiadi».

C’è un turismo che si muove in parallelo con le grandi manifestazioni? Siamo in grado di intercettarlo?

«Sì, ma è difficile. Gli sport della tavola e della vela creano economie locali importanti. A San Giovanni Suergiu, per esempio, ci sono scuole straniere di kite, un albergo diffuso delle gente della vela. A Cagliari è più complesso, seppure il passa parola porti tante persone dell’ambiente a tornare dopo le grandi manifestazioni».

