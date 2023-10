Cagliari capitale del padel  

Gran successo di pubblico e spettacolo al Fip Platinum Sardegna, chiuso ieri al Tennis Club Cagliari. Nelle finali giocate in mattinata trionfo nel tabellone femminile per Patricia Llaguno e Lucía Sainz, sull’italiana Carolina Orsi e la spagnola Carla Mesa, nel maschile titolo a Federico Chingotto e Mike Yanguas. Un torneo di alto livello, che ha portato diversi fra i principali giocatori al mondo e riempito gli spalti: 20.000 presenze nell’intera settimana, sempre tutto esaurito da giovedì.

Le finali

Per Orsi, 30ª nel ranking e miglior italiana, dopo l’oro ai recenti Giochi Europei di Cracovia un altro risultato di prestigio. In finale hanno avuto la meglio in un’ora e 33’ le spagnole Llaguno-Sainz, numero 18 e 15 al mondo, 6-4 6-2 in una partita di livello. «La Sardegna è un posto speciale, ci siamo trovate molto bene e con un gran pubblico: come se fossimo a casa nostra», le parole di Llaguno dopo il trionfo. «Avevo già vinto qui, è una splendida sensazione: Cagliari rimarrà per sempre nel mio cuore», ha aggiunto Sainz, ricordando il successo del 2020. Nel maschile i due favoriti, l’argentino Federico Chingotto e lo spagnolo Mike Yanguas (9° e 22° del ranking), hanno superato 6-3 6-4 Gil-Moyano in 70’. «Ringrazio tutti per l’appoggio, sono molto felice per il titolo», ha detto Chingotto. «È stata una settimana incredibile, ci siamo trovati molto bene e spero di tornare molto presto», il commento di Yanguas.

La crescita

Il successo del Fip Platinum Sardegna (prize money di 120.000 euro, equamente diviso tra uomini e donne) conferma come l’Isola stia assumendo un ruolo di rilievo nel padel mondiale. E ha, in aggiunta, una crescita di strutture e praticanti (+23 per cento nel 2023) superiore alla media nazionale. «Spero che questi 200 atleti siano stati bene in Sardegna, isola dello sport», la soddisfazione dell’assessore al Turismo Gianni Chessa, con la Regione che ha promosso l’evento (già confermato per il 2024).

