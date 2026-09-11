SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Manifestazione.
12 settembre 2026 alle 00:33

Cagliari capitale del jiu-jitsu brasiliano: in arrivo mille atleti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari torna a essere protagonista assoluta del brazilian jiu-jitsu. Da martedì 15 a lunedì 21 settembre, alla Fiera, ci sarà la Bjj Summer Week, all’insegna di competizioni, seminari, formazione e attività per bambini. Saranno circa mille i partecipanti, provenienti da 48 Paesi. L’evento, organizzato dalle Asd Atanor e S’Animu, quest’anno è patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Uno degli appuntamenti agonistici più attesi è il Sardinian Open: sui tatami si sfideranno atleti suddivisi per età, peso e cintura. La manifestazione si terrà alla Fiera. Ampio spazio sarà dedicato anche ai più piccoli. «Vogliamo far crescere il brazilian jiu-jitsu», ha detto Daniele Pisu, Asd S’Animu, alla presentazione svoltasi ieri nella Sala Retablo del Comune, «abbiamo pensato anche ai bambini, con l’obiettivo di trasmettere valori come rispetto, disciplina, autocontrollo e confronto con gli altri». Per Federico Gaviano, Asd Atanor, essere riusciti, nonostante la situazione internazionale complicata, a mantenere lo stesso numero di iscritti «conferma che la manifestazione è riconosciuta a livello internazionale. Dietro questi numeri ci sono anni di lavoro e un rapporto crescente tra gli atleti e la Sardegna». Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport, ha detto che ospitare un evento di tale portata per Cagliari è un orgoglio, mentre Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna, si è detto soddisfatto per l’ingresso della disciplina nell’elenco degli sport riconosciuti dal Coni. La Bjj Summer Week gode anche del contributo degli assessorati regionali allo Sport e al Turismo e del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lui ex bidello, lei casalinga Quegli ultimi anni segnati dalla malattia della donna

Lo choc del sindaco Locci: «Siamo giunti all’epilogo di un disagio familiare che andava avanti da tempo» 
Luigi Almiento
12/09/2025

«Cinzia voleva vivere e invece ha incontrato il suo assassino»

La famiglia chiede verità e giustizia: «Ragnedda ha cambiato tante versioni» 
Andrea Busia
L’incontro

«L’Einstein nuovo Piano di rinascita»

Appello all’unità per affrontare le emergenze: dall’energia alla demografia 
Marilena Orunesu
Legge elettorale

Sì all’emendamento contro le liste civetta

Le opposizioni: «Norma da regime». La Russa: «Anomalo il voto a settembre»  