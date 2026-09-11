Cagliari capitale del jiu-jitsu brasiliano: in arrivo mille atleti 

Cagliari torna a essere protagonista assoluta del brazilian jiu-jitsu. Da martedì 15 a lunedì 21 settembre, alla Fiera, ci sarà la Bjj Summer Week, all’insegna di competizioni, seminari, formazione e attività per bambini. Saranno circa mille i partecipanti, provenienti da 48 Paesi. L’evento, organizzato dalle Asd Atanor e S’Animu, quest’anno è patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Uno degli appuntamenti agonistici più attesi è il Sardinian Open: sui tatami si sfideranno atleti suddivisi per età, peso e cintura. La manifestazione si terrà alla Fiera. Ampio spazio sarà dedicato anche ai più piccoli. «Vogliamo far crescere il brazilian jiu-jitsu», ha detto Daniele Pisu, Asd S’Animu, alla presentazione svoltasi ieri nella Sala Retablo del Comune, «abbiamo pensato anche ai bambini, con l’obiettivo di trasmettere valori come rispetto, disciplina, autocontrollo e confronto con gli altri». Per Federico Gaviano, Asd Atanor, essere riusciti, nonostante la situazione internazionale complicata, a mantenere lo stesso numero di iscritti «conferma che la manifestazione è riconosciuta a livello internazionale. Dietro questi numeri ci sono anni di lavoro e un rapporto crescente tra gli atleti e la Sardegna». Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport, ha detto che ospitare un evento di tale portata per Cagliari è un orgoglio, mentre Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna, si è detto soddisfatto per l’ingresso della disciplina nell’elenco degli sport riconosciuti dal Coni. La Bjj Summer Week gode anche del contributo degli assessorati regionali allo Sport e al Turismo e del Comune.

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