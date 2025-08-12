Cagliari cambia volto e la politica in ferie 

La nuova via Roma a Cagliari e la politica sarda che va in ferie per Ferragosto. Sono questi i due temi odierni di "Caffè Corretto”, il programma di Radiolina in onda dalle 8,30 e condotto questa settimana dalla giornalista dell’Unione Sarda Alessandra Carta ( nella foto ).

Sul nuovo volto della città interviene Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, il partito al governo di Cagliari, con il sindaco Paolo Truzzu, quando venne commissionato il progetto. Il bilancio sulla politica sarda lo fa invece Francesco Agus, il consigliere regionale che guida i Progressisti.