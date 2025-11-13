VaiOnline
Il dibattito
14 novembre 2025 alle 00:31

Cagliari: cambia (forse) l’asse mediano 

C’è una strada a Cagliari che da 35 anni permette di attraversare la città da un capo all’altro in meno di dieci minuti. Asse mediano di scorrimento (veloce), solo Asse mediano per tutti i cagliaritani. Niente semafori, niente intersezioni, niente interruzioni. Una strada nata per gestire alti flussi di traffico. Il Comune, ora rilancia un vecchio progetto per realizzare una rotatoria per togliere dall’isolamento due quartieri (La Palma e Amsicora). Ma è polemica: «Così si rovina la funzione di quella strada, esistono altre soluzioni per rompere l’isolamento».

a pagina 17

