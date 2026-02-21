Cagliari calcio in cattedra al liceo sportivo 

Il calcio professionistico del Cagliari calcio varca la soglia del liceo sportivo del Leonardo Da Vinci con due delle sue figure di spicco, l’amministratore delegato Carlo Catte e il direttore generale Stefano Melis. Dopo la prima giornata passata ad Asseminello e l’incontro con il mister Fabio Pisacane, venerdì la full immersion dei liceali sul professionismo si è svolta nell’aula magna dell’istituto. I ragazzi di tutte e cinque le classi coinvolte, si sono prima confrontati sull’esperienza della giornata ad Asseminello e sul gioco di squadra, poi hanno ascoltato Catte e Melis raccontare tutto il lavoro e le competenze che servono nella gestione di una squadra di livello nazionale. Il professionismo nel calcio non è quindi solo il frutto di abilità individuali, ma un complesso intreccio di preparazione, supporto e passione che trasforma i giovani talenti in atleti pronti a competere su palcoscenici nazionali e internazionali.

La referente del liceo sportivo, la professoressa Renata Cadalanu, spiega la mission del progetto: «L’obiettivo è quello di far avvicinare il mondo della scuola al professionismo. Lo sportivo è una realtà che prepara i ragazzi al sacrificio, con la preparazione che richiede il professionismo, in tutti gli sport non solo nel calcio».

RIPRODUZIONE RISERVATA