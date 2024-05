Cagliari-Cagliari: é la Sardinia Race 

La Sardinia Race 2024 cresce. Alla seconda edizione della regata velica d’altura, che scatterà domani alle 14 dal molo Sanità (ma la linea ideale di partenza è sotto il faro di Calamosca) sono iscritti nove equipaggi (due con riserva), pronti a circumnavigare l’Isola senza scali con partenza e arrivo nel capoluogo. In palio, c’è il Trofeo Città di Cagliari che Charlie (un Giro 34 del Circolo Nautico Arbatax con due persone di equipaggio) ha conservato per un anno e che andrà a chi vincerà tre volte la regata. Una prova dura e spettacolare, che il Comune di Cagliari e la Federvela sostengono per rilanciare la vela d’altura, nella speranza che diventi una manifestazione classica e prestigiosa: «Siamo convinti che presto possa essere inserita nel calendario nazionale dell’altura», ha assicurato Marco Frulio, vicepresidente zonale Fin.

per completare il percorso (teoricamente 400 miglia nautiche, in realtà circa 480) i partecipanti hanno un tempo limite di 120 ore. Nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, al Sea Flower di Su Siccu le premiazioni fissate dalla “Buccari” sezione Vela e dal Circolo Nautico Arbatax, che organizzano. Quel giorno dovrebbe essere anche annunciata la data della terza edizione, nel 2025 che sarà sicuramente di ulteriore crescita visti i segnali di quest’anno.

