Inizia oggi per il Cagliari la seconda settimana di preparazione ad Asseminello, venerdì il primo collaudo con l’Olbia al Nespoli. Scalpitano in vista del gran ritorno in Serie A soprattutto coloro che sono retrocessi due anni fa, da Pavoletti a Nandez, e non solo. Sul fronte mercato, potrebbe essere il giorno giusto per gli arrivi di Augello e Oristanio. Per l’attacco, intanto, spunta l’uzbeko Shomurodov.

