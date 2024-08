Cagliari, buona la prima di Nicola 

Cagliari 3

Carrarese 1

Cagliari (3-4-3) : Scuffet 6, Zappa 6, Wieteska 6, Luperto 6,5 (38’ st Obert SV), Azzi 6,5, Marin 7, Deiola 6 (13’ st Adopo 6), Augello 6,5, Luvumbo 6 (38’ st Mutandwa SV), Piccoli 7,5 (22’ st Prati 6,5), Pavoletti 6,5 (13’ st Lapadula 6). In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Di Pardo, Felici, Makoumbou, Jankto, Pereiro. Allenatore Nicola 6,5.

Carrarese (3-4-2-1) : Bleve 5,5, Coppolaro 5, Illanes 6, Imperiale 5,5, Zanon 6, Schiavi 6, Capezzi 5,5 (38’ st Della Latta SV), Cicconi 5 (32’ st Belloni SV), Panico 6,5 (32’ st Palermo SV), Zuelli 6 (1’ st Palmieri 5,5), Cerri 5,5 (11’ st Capello 5,5). In panchina Tampucci, Mazzini, Raimo, Oliana, Grassini, Cheubini, Di Matteo, Scheffer, Cartano, Motolese, Belloni. Allenatore Calabro 6.

Arbitro : Pezzuto di Lecce.

Reti : nel primo tempo 33’ Piccoli, 41’ Pavoletti; nel secondo tempo 10’ Panico, 26’ Prati.

Note : ammoniti Deiola per il Cagliari, Capezzi e Illanes per la Carrarese. Spettatori: 15.870.

Avanti tutta col vento in Coppa. Il Cagliari batte 3-1 la Carrarese e si qualifica così ai sedicesimi di Coppa Italia dove, a fine settembre, sfiderà la Cremonese (che ha eliminato a sua volta il Bari).Inizia così con un successo, in una Domus elettrizzante e strapiena, l’avventura di Davide Nicola sulla panchina dei rossoblù, bravi a gestire le difficoltà iniziali (legate anche ai carichi di lavoro e al caldo) per poi trovare le contromisure sull’avversario e gestire la partita a proprio piacimento, facendo pesare la differenza di categoria. Subito la firma di Piccoli, poi quelle di Pavoletti e Prati. Inutile la rete di Panico sul 2-0. Il ritmo è inevitabilmente blando, ma il primo impegno ufficiale della stagione ha comunque offerto spunti interessanti e rassicuranti in vista dell’esordio più atteso, quello in campionato, tra cinque giorni, sempre nell’Isola, contro la Roma di De Rossi.

Primo tempo

Al via il Cagliari che non ti aspetti con il tridente in attacco, composto da Luvumbo, Piccoli e Pavoletti. Sono, invece, Zappa, Wieteska e Luperto i tre davanti al portiere Scuffet. Linea a quattro nel cuore del campo con Azzi e Augello sulle fasce, Marin e Deiola al centro. È il 3-4-3, dunque, il modulo di riferimento scelto per l’occasione da Nicola. Schierata con una sola punta, attraverso il 3-4-2-1, la Carrarese che, a sua volta, rompe il ghiaccio con Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi, Panico, Zuelli e Cerri.

Parte meglio la Carrarese, squadra già collaudata, sembra trovarsi a memoria in ogni zona del campo e cerca la profondità con fraseggi corti e più intensità rispetto al Cagliari. Che gestisce, tuttavia, senza particolari affanni l’esuberanza dei toscani, che non vanno oltre un tiro dalla distanza (fuori mira) di Panico. Quando affondano, invece, i rossoblù fanno malissimo. E dopo i tentativi a vuoto di Pavoletti e Luvumbo, passano con Piccoli, al 33’. Bravo Luperto a recuperare due volte palla e innescare l’ex Lecce che scarica il sinistro (il portiere intuisce ma non trattiene). Otto minuti dopo il raddoppio di Pavoletti. Fortunato il capitano, devia il pallone in rete con la spalla dopo il colpo di testa del solito Piccoli sulla punizione dalla destra di Marin.

Ripresa

Riparte a razzo il Cagliari. Prima la sventola di Augello, quindi quella di Deiola. Poi, però, la Carrarese ci arriva. E se Coppolaro ciabatta con la porta sguarnita, Panico, al 10’, non sbaglia e accompagna in rete la palla del 2-1 sul cross di Zanon, sfuggito ad Augello. Nicola corre ai ripari inserendo Lapadula e Adopo, poi ancora Prati, che risulterà decisivo. Sfiora il tris Marin in semi rovesciata dopo una gran galoppata di Azzi sulla fascia. Sugli sviluppi del corner, al 26’, gonfia la rete il secondo tentativo sotto porta di Prati che fissa così il punteggio sul 3-1. Nel finale spazio anche a Obert in difesa e a Mutandwa in attacco. Buona la prima. Domenica, però, sarà un’altra storia.

