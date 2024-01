Cagliari, buio a San Siro: il Milan vince 4-1 

Il Cagliari, con qualche titolare a riposo, parte bene a San Siro, sfiorando il gol con Petagna. Poi si spegne la luce, soprattutto in difesa, con Radunovic e Hatzidiakos imbarazzanti. Anche Pioli rinuncia a qualche pezzo pregiato, ma la differenza è abissale. I rossoblù rispecchiano le parole di Ranieri dopo lo 0-0 con l’Empoli: parentesi in Coppa Italia quasi fastidiosa, in vista della trasferta di sabato a Lecce. Nel finale Azzi trova il gol del 3-1, ma poi ci pensa Leao, dopo la doppietta di Jovic e il gol di Traorè. Deluso Giulini sugli spalti. Nella foto, la delusione di Makoumbou e Luvumbo.

alle pagine 44, 45