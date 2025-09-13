Cagliari brutto, sporco e cattivo 

Cagliari 2

Parma 0

Cagliari (4-3-1-2) : Caprile; Zappa (10' st Palestra), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho (42' st Zé Pedro); Gaetano (10' st Deiola), Esposito (29' st Felici); Belotti (29' st Borrelli). In panchina Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta. Allenatore Pisacane.

Parma (3-5-2) : Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Løvik (17' st Almqvist), Ordóñez (1' st Oristanio), Bernabé (35' st Estévez), Sørensen (40' st Keita), Valeri; Cutrone (39' st Djurić), Pellegrino. In panchina Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begić, Cremaschi, Britschgi, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore Cuesta.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 33' Mina, nella ripresa 32' Felici.

Note : ammoniti Zappa, Ordóñez, Esposito, Deiola. Angoli 4-5. Recupero 4' pt-7' st. Spettatori 16.078 per un incasso di 364.934 euro.

Il campionato riparte col botto e la prima vittoria dell’era Pisacane. Lo scontro diretto con il Parma lancia in orbita il Cagliari, bravo a gestire con pazienza e intelligenza un match complicato per poi affondare il colpo nei momenti giusti dimostrando così anche una discreta qualità. Il vantaggio di Mina nel primo tempo e il raddoppio di Felici nel finale, accendono la Domus come le parate (decisive) di Caprile, fissano il punteggio sul 2-0 e rendono inutile l’intraprendenza ducale. Il ritmo è inevitabilmente condizionato dal caldo e dalla pressione, ma i rossoblù dimostrano di avere comunque una buona tenuta atletica e una compattezza collettiva. Sanno bene cosa vogliono, poi, e come andare a prenderselo.

Le scelte

Eccolo, dunque, l’atteso tridente delle meraviglie, con il trequartista Gaetano, alla prima da titolare, alle spalle del gialloblù mancato Esposito e di Belotti, appena arrivato e subito in campo. Stavolta il 4-3-1-2 c’è tutto. Recuperato in extremis Zappa, terzino destro e capitano per l’occasione. Sull’altra corsia c’è Obert. Mina-Luperto la coppia centrale davanti al portiere Caprile. Folorunsho e Adopo le due mezze ali ai fianchi del regista Prati. Schierato attraverso il modulo 3-5-2, invece, il Parma, con Suzuki tra i pali, il trio Delprato-Circati-Ndiaye a copertura della retroguardia, Løvik, Ordóñez, Bernabé, Sørensen e Valeri sulla linea di centrocampo, Cutrone (preferito all’ex Oristanio) e Pellegrino in attacco.

Primo tempo

Il Parma che non ti aspetti, prende subito il pallino del gioco e metri preziosi. È in sovrannumero nel cuore del campo e arriva con facilità in area, complici anche i pasticci rossoblù. Come quello all’8’ di Mina che, in uscita, liscia il pallone “mettendo” così Pellegrino a tu per tu con Caprile. Provvidenziale il portiere, sbatte la porta in faccia all’argentino e, sulla respinta, dice no anche a Cutrone. Venti minuti dopo a perdere palla è, invece, Adopo, Bernabé scappa ma sul diagonale dello stesso Cutrone c’è ancora Caprile, insuperabile. E al 33’, a firmare il vantaggio per il Cagliari è proprio Mina, incredibile, sugli sviluppi di un corner. Dalla bandierina Obert, sulla ribattuta della difesa ancora lo slovacco scodella per la testa di Belotti che schiaccia, Suzuki respinge come può ma nulla può sul colpo di testa del colombiano.

Ripresa

Subito dentro Oristanio, anche Cuesta sfodera così il tridente. L’occasione d’oro passa, però, per la testa di Ndiaye, il solito Caprile ci mette una pezza. Sull’altro versante, finisce non troppo lontano dal palo il tentativo di Gaetano prima di cedere il testimone a Deiola (dentro anche Palestra per Zappa). Ci prova poi Belotti, ci arriva Suzuki. Mentre Cutrone, di testa, si divora il pari sul cross di Oristanio. Cutrone poi trova l’angolino basso ma anche i guantoni di Caprile. Un minuto dopo, Oristanio scheggia la traversa. È un assedio.

Al 28’ finisce la prima in rossoblù di Belotti, al suo posto Borrelli. Felici, invece, sostituisce Esposito. E proprio l’ex Feralpisalò la chiude quattro minuti dopo: la progressione di Palestra, Borrelli rifinisce e lancia Adopo che, in diagonale, colpisce il palo; sulla palla si avventa il numero 17 che col destro deposita in rete. Nel finale, c’è spazio anche per l’esordio di Zé Pedro. Poi alla Domus esplode la festa.

