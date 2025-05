Cagliari, braccio di ferro con Augello 

Giusto qualche giorno per staccare la spina. Le grandi manovre per la prossima stagione sono già cominciate, del resto, nella settimana che ha preceduto la fine del campionato. Il rinnovo del contratto di Mina è stato, di fatto, il primo vero colpo per il Cagliari 2025-2026, segue quelli di Zappa e Deiola e potrebbe dare la scossa alla trattativa con Augello, più complicata del previsto. In scadenza il 30 giugno anche Viola, Palomino, Coman e Jankto. Sul fantasista calabrese c’è un’opzione che - salvo colpi di scena - verrà trasformata in una nuova stagione in rossoblù. A dir il vero, ci sarebbe anche per l’ex Atalanta che sembra, però, orientato a rientrare in Argentina (già stava per farlo a gennaio su pressione del Talleres). Con il prestito di sei mesi si chiude, invece, l’avventura in Sardegna di Coman, che torna in Qatar al Al-Gharafa, poi si vedrà. È il momento dei saluti anche per Jankto, che in questo secondo campionato nell’Isola non ha giocato nemmeno mezzo minuto.

Fiato sospeso

C’è particolare fermento, dunque, a sinistra dove sgasa Tommaso Augello, l’unico della rosa ad aver giocato tutte le 38 partite in campionato, la maggior parte dal primo minuto. L’affidabilità del terzino milanese è stata anche quest’anno una delle chiavi della salvezza. Senza particolari acuti, è vero, ma con un rendimento costante, sia in fase difensiva che nella spinta, nel bene e nel male. I suoi sette assist (ultimo quello decisivo per Mina contro il Venezia) hanno avuto poi un peso specifico, oltre ad eguagliare il record stagionale rossoblù stabilito da Nainggolan nella stagione 2019-2020. Giocatore di grande professionalità, è uno dei leader nello spogliatoio e ha un approccio costruttivo con i più giovani. Unico neo l’età. Ad agosto spegnerà, infatti, 31 candeline e questo condiziona - inevitabilmente - i parametri (soprattutto temporali, ma anche economici) del nuovo contratto messo sul piatto dal Cagliari. La trattativa per un eventuale rinnovo sembrava essersi arenata definitivamente nei mesi scorsi. Le parti hanno ripreso a parlare, faticano, tuttavia, a trovare una quadra. E più passa il tempo e più aumenta il rischio che si inseriscano altre squadre sfruttando lo status di svincolato (un vantaggio per chi ingaggia, e di conseguenza per il diretto interessato). Non è un mistero l’interesse del Lecce, che aveva provato a convincerlo nel mercato di gennaio (l’offerta era stata declinata dopo qualche giorno di tentennamento) e che potrebbe tornare alla carica ora che si è assicurato la Serie A anche per la prossima stagione. Tra i tanti estimatori ci sarebbe pure la Fiorentina. Al momento la priorità di Augello resta il Cagliari, che a sua volta avrebbe piacere di trattenerlo. Presto ci sarà un nuovo incontro. Fiato sospeso.

Avanti insieme

Per quanto riguarda Nicolas Viola, invece, la strada sembra abbastanza spianata. Difficilmente ci sarà il tira e molla della scorsa estate, anche perché le condizioni del nuovo accordo sarebbero le stesse, sempre per un’altra stagione, dunque. Lo stesso fantasista calabrese ha dato, di fatto, l’arrivederci al prossimo campionato con un post su Instagram l’altro ieri: «Abbiamo lottato con il cuore e ci siamo salvati. Ora, con umiltà e gratitudine, guardiamo avanti: insieme a questa terra e questa gente alla ricerca costante di crescita e orizzonti più alti». Parole che valgono più di una firma.

