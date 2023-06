Cagliari, Bonato ottimista sul rinnovo di Nandez «C’è la volontà di tutti» 

Per Nereo Bonato il lavoro principale da ds arriva in questo periodo dell'anno, quando non si gioca. Per lui prima sessione estiva di calciomercato a Cagliari, dovendo subito affrontare diverse questioni dopo la memorabile promozione. A partire dal contratto di Nahitan Nández, in scadenza il 30 giugno 2024. «Abbiamo già parlato, è fra i primi temi da considerare», afferma a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina, Radiolina e social del Gruppo L'Unione Sarda, anticipando il possibile rinnovo: «Sappiamo il suo valore, c'è la volontà di tutti di trovare un accordo per prolungare». Le certezze Di Pardo riscattato, l'addio di Walukiewicz e la conferma del rientro di Marin. Per Bellanova oggi ultimo giorno per esercitare l'opzione, ma si tratta: «Stiamo parlando con l'Inter, si può andare oltre la scadenza e trovare un accordo strada facendo. I rapporti sono solidi, non c'è una data vincolante: facciamo una valutazione a 360°, c'è l'interesse economico e poi anche quello su qualche contropartita tecnica. Sono ragionamenti futuri».

Costruzione

In A sarà un Cagliari diverso, che vuole essere ancora più forte ma con dei punti fermi: «Vogliamo il giusto equilibrio fra competitività tecnica e sostenibilità economica», puntualizza Bonato. «Il budget è l'indicazione di massima, dopo le situazioni sono analizzate singolarmente e bisogna capire se vale la pena fare uno sforzo. Sappiamo che qualche ragazzo è chiacchierato, per un rendimento sotto gli occhi di tutti. Se arriva qualche proposta indecente bisogna valutarla, altrimenti cerchiamo di puntellare la rosa coi profili giusti per la categoria». Senza che un'eventuale cessione eccellente crei problemi: «Qualche sacrificio ci sarà, magari sul piano umano darà fastidio però sarà necessario essendo i campionati totalmente diversi. Ci eravamo dati un anno e mezzo per tornare in A: ci siamo riusciti in sei mesi, ora niente voli pindarici ma massima umiltà e sbagliare il meno possibile».

La scelta

Bonato ha sostituito Capozucca il 21 novembre. Un mese dopo la prima scelta: esonerare Liverani e riportare Ranieri 31 anni dopo. «Serviva un leader carismatico, pensavamo fosse l'uomo giusto al momento giusto. Ci siamo confrontati su aspetti tecnici e programmazione futura: aveva una gran voglia di tornare a Cagliari, ma c'erano difficoltà oggettive. Per fortuna l'abbiamo convinto: ha fatto un passo verso la società per amore, bravi sia lui sia il presidente. Da lì è iniziato un percorso bello, difficile ed entusiasmante». Chiuso al meglio domenica. «Sapevamo di poterci giocare tutto anche all'ultimo secondo, convinti che il Bari patisse la pressione dei minuti finali. Abbiamo sfruttato l'occasione ed è andata bene: credo che la fortuna esista, ma premi chi se lo merita. Noi l'abbiamo meritato col percorso». Che ha avuto delle svolte. «Cagliari-Ascoli il crocevia: dopo il vantaggio per la prima volta abbiamo continuato a giocare anziché fermarci, un grande cambio di mentalità. Poi durante i playoff grandissima sinergia fra tutte le componenti: è stata la nostra forza, ci ha dato una carica clamorosa che non avevo mai visto». E per il futuro una certezza: «Il Cagliari deve ottenere la salvezza e stabilizzarsi nel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA