Cagliari, bomba molotov contro un ufficio ministeriale 

Una molotov lanciata da dietro il muro, nel cortile del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture, in viale Colombo a Cagliari, ha fatto scattare l’allarme: si è temuto fosse un atto intimidatorio di matrice politica o eversiva. In fiamme pc e arredi che dovevano essere dismessi. La Digos ha arrestato un uomo di 31 anni, originario di Carbonia, rimasto nella zona per vedere i vigili del fuoco in azione. Si tratterebbe di una persona con problemi psichici.

a pagina 21