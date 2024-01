Cagliari-Bologna, una sfida scritta nel destino 

Con la maglia del Bologna sette mesi su nove. Annata stregata, iniziata male e finita peggio con appena sei presenze. Nicolas Viola se la porta comunque nel cuore, la considera una tappa importante della sua crescita, sia come calciatore sia come uomo. E quando ha poi scelto di trasferirsi in Sardegna scendendo di una categoria, pensava davvero che le strade con i rossoblù emiliani si sarebbero incrociate di nuovo, prima o poi. In Serie A. Anche per questo - forse - ha scelto di continuare l’avventura con il Cagliari dopo la promozione, la scorsa estate, pur non avendo (all’epoca) il posto fisso, tutt’altro. E nel giorno del calendario, a luglio, mentre il computer della Lega snocciolava il nome degli avversari uno per uno, l’occhio è caduto subito lì, su quella doppia sfida che già rappresentava per lui una rivincita col destino. All’andata al Dall’Ara l’ha vissuta dalla panchina. Nel frattempo è diventato uno dei titolari inamovibili e domenica sarà uno dei punti di riferimento della squadra di Ranieri. E scalpita all’idea di poterla trascinare. Segnando magari il gol decisivo, quello rimasto in canna sul dischetto della Domus contro l’Empoli.

Sfida cruciale

Le sue scuse a fine gara, due settimane fa, avevano commosso l’intero stadio. Ha avuto già modo di farsi perdonare, sabato a Lecce, confezionando il cross vincente per il pareggio di Oristanio. Ma Viola non si accontenta certo e la sfida col Bologna arriva in un momento delicatissimo per il Cagliari, sulla linea di galleggiamento in classifica e in piena emergenza in attacco dove sono rimasti solo Pavoletti e Petagna. E dove il calabrese potrebbe avere un ruolo cruciale, non solo nella rifinitura. Tra l’altro, al Bologna Viola ha già segnato quando indossava la maglia del Benevento. Sa come si fa, dunque.

Lo spessore umano

Croce e delizia. L'arrivo a Bologna il 21 ottobre del 2021 rappresentò la fine di un incubo per Viola, svincolato a giugno dal Benevento e rimasto pertanto senza squadra per quasi cinque mesi. «È stato il periodo più difficile nella mia carriera», ha ricordato anche quando è diventato un giocatore del Cagliari, «e quanto sia difficile una situazione del genere, lo capisci solo quando la provi sulla tua pelle». Chi tardi arriva poi, male alloggia spesso, nella vita come nel calcio. Senza una preparazione adeguata, inevitabilmente, e con i meccanismi e le gerarchie nel gruppo di Mihajlovic già collaudate. L’esordio arrivò addirittura a fine novembre. Ha giocato in tutto sei partite. Si è comunque fatto apprezzare dai compagni e dallo staff tecnico. «Si conclude un anno che, seppur travagliato, mi ha permesso di continuare la mia crescita costante come giocatore e come individuo. Ringrazio tutte quelle persone che hanno contribuito a tutto ciò», scrisse su Instagram il giorno dell’addio. Un addio con stile. E colpirono, allo stesso tempo, le parole di Emilio Di Leo, uno dei collaboratori più stretti di Mihajlovic: «Complimenti per lo spessore umano e professionale che hai dimostrato». Lo stesso spessore che gli ha permesso poi di conquistare Ranieri e un’intera isola, in campo e fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA