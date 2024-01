Cagliari-Bologna, la carica di Nandez 

Un Cagliari incerottato sfida il Bologna, la squadra rivelazione della Serie A. Claudio Ranieri, alle prese con l’emergenza in attacco, potrebbe schierare Petagna come unica punta, con Viola a sostegno. L’ultimo infortunio, quello di Oristanio, grande protagonista del pareggio a Lecce, è stato solo l’ennesimo capitolo di una stagione sfortunata per i rossoblù, con l’allenatore costretto all’ennesima formazione inedita. In campo ci sarà Nandez (nella foto) che, dopo la dichiarazione d’amore per la maglia del Cagliari, scalpita per contribuire alla salvezza. Fischio d’inizio alle 15.

