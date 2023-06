Cagliari: Bellanova no, Marin forse 

Bellanova no, Marin forse. Scadute le opzioni per entrambi i riscatti dopo i prestiti, il Cagliari aspetta di capire quali sono le reali intenzioni di Inter ed Empoli e sino a dove si possono spingere, eventualmente. Con i nerazzurri la trattativa è stata imbastita, nel frattempo è piombato il Torino. Una cosa pare ormai certa: difficilmente l’esterno milanese (considerato poi l’ingaggio) vestirà di nuovo la maglia rossoblù. Dalla Toscana, invece, tutto tace, per ora. Hanno considerato eccessivi i 6 milioni per rilevare il cartellino del centrocampista rumeno, ma sono tutti soddisfatti del suo campionato e sperano magari in un sconto. Ancora, però, non c’è stata una proposta ufficiale, potrebbe arrivare addirittura a luglio. Nel frattempo, Ranieri pensa a come inserirlo nel nuovo progetto. Potrebbe essere lui, di fatto, il primo vero acquisto nella stagione del gran ritorno in Serie A.

A volte ritornano

Del resto, il Cagliari dovrà acquistare almeno due centrocampisti di spessore e Marin, oltre ad aver accumulato un ulteriore anno di esperienza nella massima serie, ha caratteristiche che nessuno ha in questo momento in rosa. Regista di riferimento e di livello, lo ha confermato nell’Empoli dove si è talvolta alternato con un altro ex rossoblù, Grassi, giocando in tutto 33 partite di cui 28 dall’inizio. Decisivo anche in fase realizzativa con 4 assist e 2 gol (indimenticabile quello al 93’ all’Olimpico contro la Lazio che ha permesso all’Empoli di pareggiare per 2-2).

Scenari rossoblù

Curiosamente, ha lo stesso procuratore di Ranieri (Chiodi) e se alla fine dovesse davvero restare al Cagliari potrebbe alternarsi con Makoumbou nel ruolo di play o integrarsi con il congolese in un contesto tattico diverso. La palla ora ripassa alla società toscana, ma il pallino del gioco è sempre rossoblù e ogni giorno che passa senza un’offerta concreta (e valutabile) dei toscani, riavvicina il giocatore alla Sardegna.

Finale da Champions

Più articolata la situazione di Bellanova, considerato anche lo stipendio che sfiora il milione di euro. Dopo un avvio complicato, il giocatore è riuscito pian piano a inserirsi nei meccanismi nerazzurri conquistando la fiducia dell’ambiente e, soprattutto, dell’allenatore Inzaghi che non ha esitato a schierarlo nel momento decisivo della finale di Champions League con il Manchester City. Per quanto non abbia esercitato il diritto di riscatto a suo tempo, l’Inter crede in Bellanova ed è pronta a rimodulare la trattativa provando magari ad abbassare il prezzo o inserendo nell’operazione una contropartita tecnica (sono tanti i giovani che potrebbero fare al caso del Cagliari e allo stesso tempo in esubero ad Appiano Gentile).

Il Toro fa sul serio

Non c’è fretta, o forse sì. Perché il Torino fa sul serio e il suo inserimento nell’operazione potrebbe accelerare i tempi, oltre a tenere viva la valutazione fatta un anno fa di questi tempi dal club rossoblù. Non solo Cairo sarebbe disposto a versare i 7 milioni che chiede il Cagliari ma potrebbe addirittura alzare lievemente l’offerta attraverso una serie di bonus che sono già al vaglio. Le parti sono molto vicine, lo stesso giocatore non sembra certo orientato a giocare di nuovo nell’Isola e la soluzione granata non gli dispiacerebbe affatto (avrebbe, tra l’altro, un ulteriore ritocco nell’ingaggio). Nemmeno il tempo di disfare la valigia, insomma. Marin avrà il tempo, invece, di fare almeno un bagno al Poetto, poi si vedrà.

