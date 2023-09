cagliari battuto in finale: la torres vince a sant’elia 

Va all'Under 17 della Torres la prima edizione del torneo “Giovani talenti”, organizzato dalla Sigma e disputatosi a Cagliari davanti a oltre trecento persone. I ragazzi allenati da Mario Desole, che parteciperanno al prossimo campionato nazionale Allievi di Serie C, si sono imposti sui pari età del Cagliari nella finale nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, con il punteggio di 6-5 dopo i rigori (2-2 al termine dei due tempi da 30’ ciascuno). «Abbiamo giocato quattro partite in un giorno, le energie mentali spesso in queste circostanze vengono a mancare ma abbiamo fatto bene», il commento dell'allenatore della Torres Desole. «Sia noi che il Cagliari siamo arrivati stanchi alla finale ma è stata una prova bella e interessante. Abbiamo incontrato squadre di livello, con il Cagliari che è sempre un esempio e la Sigma che è un settore giovanile affermato da anni, oltre alla Cos che sta creando qualcosa di interessante». Per i giovani rossoblù primo test in vista del campionato in cui la Torres riposerà alla prima giornata e debutterà fra tre settimane in casa della Pro Sesto: «In questi tornei, soprattutto a inizio stagione, i ragazzi non hanno grande esperienza soprattutto a livello nazionale perché la squadra è totalmente nuova», segnala Desole. «Fino a quindici giorni fa giocavano nei campionati regionali e provinciali, con tanto lavoro e dedizione da parte loro stanno facendo buone prestazioni».

Il torneo

La manifestazione ha propone gironi di mattina (giocati sia a Sant'Elia sia a Monte Claro) e la fase finale di sera (solo a Sant'Elia). Nel Gruppo A la Torres ha battuto 4-0 l'Esseci Sigma e 2-0 il Cagliari, che ha chiuso al secondo posto vincendo 3-0 con l'Esseci Sigma. Nel Gruppo B a punteggio pieno la Ssd Sigma, con vittorie su Cos Sarrabus-Ogliastra (seconda in classifica a tre punti) e Latte Dolce. Nelle semifinali, la Torres ha vinto 4-1 contro la Cos e il Cagliari 1-2 sulla Sigma. I premi individuali sono andati a Paolo Carta (Torres) capocannoniere con quattro gol, Diego Puttolu (Cagliari) miglior giocatore e Nicolò Murru (Ssd Sigma) miglior portiere.

Le reazioni

«Il torneo è andato molto bene», la soddisfazione di Pasquale Cossu, presidente della Sigma e organizzatore dell'evento. «C'era moltissimo caldo, però le squadre hanno mantenuto il ritmo e si è visto un buon livello tecnico, soprattutto nella fase finale. Ringrazio Vecchio Borgo e Città metropolitana per i campi, oltre allo staff della Sigma per l'organizzazione». E già si pensa al futuro: «Di sicuro l'anno prossimo lo ripeteremo sempre a inizio settembre, durante la preparazione. Voglio farlo diventare un appuntamento fisso per dare rodaggio alla categoria Allievi, in vista dei campionati. Di questi tornei mi piacerebbe se ne facessero di più: è un momento di socializzazione e crescita agonistica, tecnica e formativa».

