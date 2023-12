Cagliari battuto a Napoli ma a testa alta 

Napoli 2

Cagliari 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (dal 13' st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (dal 13' st Raspadori); Politano (44' st Zanoli), Osimhen (37' st Gaetano), Kvaratskhelia (44' st Lindstrom). In panchina Gollini, Contini, Demme, Simeone, Ostigard, Zerbin. Allenatore Mazzarri.

Cagliari (4-4-2) : Scuffet; Nandez (22' st Zappa), Goldaniga (34' st Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (22' st Luvumbo), Makoumbou, Prati, Jankto (dal 1' st Obert); Petagna (dal 1' st Deiola), Pavoletti. In panchina Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Azzi, Mancosu, Viola, Sulemana, Pereiro. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel st 24' Osimhen, 27' Pavoletti, 30' Kvaratskhelia.

Note : ammoniti Osimhen, Goldaniga, Pavoletti, Rrahmani, Augello, Mario Rui, Politano, Anguissa. La partita è iniziata con 30' di ritardo per motivi di ordine pubblico. Angoli 5-3 per il Napoli. Recupero 2' e 6'.

Napoli. Una bella sfida, il Cagliari ci ha provato ma il Napoli raccoglie il massimo dopo un primo tempo dominato e una ripresa dove ha avuto paura. Mazzarri si è aggrappato ai “mostri” d’attacco, che quando fanno sul serio sono guai. Ranieri si deve accontentare di aver messo in difficoltà un’altra delle grandi, ha sognato e poco altro. Bellissima la reazione dopo il primo vantaggio, ma lo spessore tecnico alla fine ha pesato.

Si parte con mezz’ora di ritardo, colpa del forte vento (gelido) che ha danneggiato alcune strutture dello stadio. Ranieri schiera i corazzieri davanti, Petagna e Pavoletti, gli risponde Mazzarri con il trio delle meraviglie Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. In mezzo il duello Anguissa-Makoumbou, ma è la fascia sinistra del Napoli quella più calda, dove Kvara fa soffrire Nandez e Oristanio dovrebbe fare paura a Natan. Napoli subito aggressivo, Politano svaria molto e non dà riferimenti ad Augello a destra. Osimhen si fa notare due volte nei primi minuti senza, però, trovare la porta. Primo squillo di Politano, che nella stessa azione ne fa fuori un paio e dal centro ci prova ma Scuffet c’è. E poi finalmente il Cagliari, fiammata al 21’ e al 22’: Oristanio in contropiede mette paura al Napoli, sul corner la palla vagante è di Augello che di destro sfiora il palo, ancora Cagliari con Pavoletti che di testa la mette alta sulla traversa. Segnali di vita. Il Napoli va a folate, fra Politano e Kvara sono solo pericoli. Il Cagliari balla ma non cede, la pressione della squadra di Mazzarri è tremenda. Al 42’ però il Cagliari mette paura al Maradona: fiammata di Makoumbou che recupera palla dopo l’assedio del Napoli, lancia Nandez che viene fermato solo da Meret in uscita.

La ripresa

Ranieri cambia, Deiola per Petagna e Obert per Jankto. Obert ruba subito palla sula trequarti, entra in area e trova pronto Meret. Il Cagliari della ripresa difende in tre più due, davanti Oristanio fa compagnia a Pavoletti. Anche Mazzarri cambia facce, Natan e Cajuste fuori, dentro Mario Rui e Raspadori. Napoli più offensivo. Politano fa indossare il giallo a Augello dopo un’ora, ci sta. Ranieri risponde con Zappa per Nandez, che si ferma per infortunio, e Luvumbo per Oristanio. Il Cagliari rallenta mentre la sfida si apre. Il Napoli passa al 25’: da sinistra, Mario Rui confeziona un cross perfetto per Osimhen, stacco regale e gol. Tre minuti e il Cagliari pareggia: Luvumbo si beve Rrahmani e spara un sinistro in area sul quale si avventa Pavoletti: gol, partita aperta. Poi è ancora Napoli: al 30’ Osimhen fa il giocoliere in area, regala una giocata incredibile, palla filante al centro e Kvara la mette all’incrocio, 2-1. Ranieri rischia Lapadula, fuori Goldaniga. Cagliari d’attacco, il Napoli segna ancora (36’) ma è fuorigioco di Anguissa. Meno male. Fuori Osimhen, dentro Gaetano. Al 44’ paura per il Napoli, Augello conquista una punizione che sembra un corner corto, batte e Obert di testa sfiora il gol. Finale nervoso, finisce con un brutto coro dei tifosi del Napoli. Ma perché?

