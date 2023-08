Battesimo granata per il Cagliari di Ranieri che torna in Serie A dopo l’incredibile cavalcata della passata stagione tra i cadetti. Dopo il debutto vittorioso in Coppa Italia, stasera in casa del Torino arriva quello più atteso, in campionato, contro una squadra ambiziosa che punta al salto di qualità dopo il finale in crescendo dello scorso anno. Il via alle 18.30. Tra i 23 rossoblù convocati anche l’ultimo arrivato Prati.

