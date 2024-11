Cagliari, basta un giorno così 

Basta un giorno così, a cancellare tre sconfitte e cacciare via tutti gli sbattimenti. Il Cagliari allontana i fantasmi, rimette mano alla classifica e si regala una serata indimenticabile davanti ai propri tifosi dopo la gara shock dell’Olimpico, a chiusura di una settimana speciale dedicata al Mito Gigi Riva. Una prova di forza che dà sfogo e credibilità al percorso iniziato con Davide Nicola ormai da quattro mesi con un cambio di mentalità sempre più marcato, a prescindere dagli eventi e dal risultato finale. Una prova di forza che stravolge il copione rubando la scena, così come era successo a Torino contro la Juventus. Al netto degli svarioni difensivi del Milan, qualcuno al limite dell’imbarazzo, certo, e di quelle concatenazioni giuste del destino a cui faceva riferimento alla vigilia l’allenatore, che si divide con Zappa la copertina di questo storico ed entusiasmante pareggio. I rossoblù se la giocano sempre, comunque e ovunque. E questo piace da impazzire ai tifosi che si sentono così protagonisti al di là dell’esito della partita e del piazzamento in una graduatoria che, va detto, resta precaria e pertanto da migliorare.

Lo status quo

«Il Milan è una grandissima squadra che va in tutti i campi per giocarsela e il Cagliari ha deciso di giocare accettando così la sfida». Le parole di Nicola - che ha fatto una fatica immane per contenere l’entusiasmo davanti alle telecamere in sala stampa, riuscendoci in parte - meglio non potevano riassumere il leitmotiv del match e, più in generale, il nuovo status quo dei rossoblù che, pur avendo dei limiti strutturali e qualitativi, quando entrano in campo sono convinti di poterci andare oltre e non si fanno certo condizionare dal blasone dell’avversario. Per quanto la crescita di certi giocatori in particolare sia costante e sempre più intrigante. C’è chi ha paragonato la catena di destra rossoblù a quella di un top club, nel dopo gara. Chi ancora ha evidenziato la spregiudicatezza e, soprattutto, l’aggressività di Viola e compagni e la ricerca ossessiva del cross. E il fatto che sinora siano andati a segno sette giocatori diversi può essere interpretato, pure questo, come un buon segno dal punto di vista della coralità del gioco.

Un bivio cruciale

Restano chiaramente da limare alcuni aspetti della fase difensiva e la gestione di certe situazioni anche col possesso della palla in cui la squadra è stata forse un po’ troppo frenetica. Dettagli persino mentali, dunque, che fanno parte del percorso di crescita e sui quali, c’è da scommetterci, si concentrerà lo staff tecnico nel corso della sosta. Nelle ultime due settimane il dispendio energetico è stato notevole, anche per questo Nicola ha deciso di concedere tre giorni di riposo per ricaricare le pile, con l’idea di alzare subito il ritmo poi, alla ripresa degli allenamenti, mercoledì pomeriggio. Perché se Cagliari-Milan resterà per sempre custodita nei cuori rossoblù e nelle statistiche del club, la salvezza è tutta ancora da conquistare. E dopo la pausa per le nazionali, il campionato mette i rossoblù a un bivio cruciale con due scontri diretti: a Marassi col Genoa e alla Domus col Verona. Il vero step per la squadra di Nicola che, dopo aver interrotto la serie negativa ed essersi divertita con il Diavolo, deve ora ricreare un solco sulla zona retrocessione. Per continuare a divertirsi (e divertire) in santa pace.

