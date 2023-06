Cagliari-Bari è soprattutto Lapadula-Cheddira 

Per mesi Walid Cheddira e Gianluca Lapadula si sono contesi il trono del gol, sul più bello poi il rossoblù ha preso il largo, soltanto Pohjanpalo del Venezia a quel punto ha provato a tenergli testa, inutilmente. L’italo-peruviano e l’italo-marocchino restano, a prescindere dal finale, i bomber di riferimento di questa Serie B 2022-23 così imprevedibile (e contraddittoria). Il primo, splendido trentatreenne, è arrivato a quota 21 in campionato (più 3 nei playoff), il secondo, venticinque candeline spente a gennaio, si è fermato a 17 (ma si è dovuto assentare un mesetto circa per partecipare ai Mondiali in Qatar). Assatanati sotto porta, leader indiscussi, hanno trascinato le rispettive squadre nel corso della stagione e la sfida nella sfida è già sotto i riflettori della finalissima, tra giovedì e domenica. Cagliari-Bari (e viceversa) passa, soprattutto, per le loro reti.

Lapa il cannibale

Uomo copertina a trecentosessanta gradi, Lapadula sta vivendo una seconda giovinezza nell’Isola. A volerlo a tutti i costi a luglio è stato l’ex allenatore Liverani, ma a valorizzarlo è stato - paradossalmente - Ranieri col quale il feeling è stato immediato (l’abbraccio tra i due dopo ogni gol è una delle immagini simbolo dell’incredibile cavalcata rossoblù da gennaio in poi). Stagione da urlo per l’ex Benevento, tra le tante. Solo col Pescara, sette anni fa, aveva fatto meglio (27 gol in regular season e 3 negli spareggi promozione) ma la partita è ancora in corso e in questi ultimi centottanta minuti può lasciare un segno indelebile nella storia del club rossoblù. Sabato al Tardini le ha prese ovunque. Prima la pallonata in faccia, poi la botta alla caviglia destra che lo ha costretto a uscire dopo un’ora e lasciare lo stadio zoppicante. Tenuto anche ieri a riposo precauzionale, non dovrebbe essere comunque a rischio per il match di dopodomani. Tre reti in quattro precedenti con i galletti, tra la doppietta proprio ai tempi del Pescara e il provvisorio 0-1 del 18 febbraio al San Nicola (finì poi 1-1 complice la sua espulsione). Sa già come si fa, insomma. Quale occasione migliore, poi, per farsi perdonare per quel “rosso” inutile (già l’aveva fatto con la squadra portandola tutta in ristorante qualche giorno dopo).

Sulla cresta dell’onda

E sarà la finale anche di Cheddira, alla prima stagione tra i cadetti e subito protagonista. Come Lapadula è nato in Italia, a Loreto per l’esattezza, e come il rossoblù col Perù, ha scelto di giocare per la nazione dei genitori, in questo caso il Marocco, prendendosi la scena negli ultimi Mondiali dopo un girone d’andata pazzesco con la maglia del Bari. Quando poi è tornato in Italia, ha allentato la presa, ma resta l’arma letale della formazione pugliese. Punta centrale, può giocare sia a destra che a sinistra indifferentemente. Possente, spietato cecchino sotto porta, partecipa attivamente alla costruzione della manovra e si fa un mazzo così in fase di non possesso. Attaccante universale, insomma, al servizio della squadra innanzitutto. Lo confermano i 5 assist che si vanno così a sommare ai 17 gol realizzati in campionato e ai 5 in Coppa Italia di cui è stato il capocannoniere, davanti all’interista Lautaro Martinez. Non si è ancora sbloccato in questi playoff, spera di farlo giovedì alla Domus dove decise il match lo scorso 17 settembre. Nove mesi dopo, però, c’è un altro Cagliari dall'altra parte. E un altro Lapadula.

