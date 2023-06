Cagliari-Bari, è caccia al biglietto 

La febbre per la finale d’andata alla Unipol Domus è altissima: subito esauriti i biglietti “liberi”, oltre 4 mila gli abbonati che hanno già acquistato il tagliando. Oggi alle 13 scade il termine per la prelazione degli abbonati, dalle 16 in vendita i posti non acquistati. Cagliari-Bari è la sfida dell’anno: oggi la conferenza stampa di Ranieri, alle 18.30 l’allenamento a porte aperte allo stadio per il rituale abbraccio dei tifosi alla squadra. Ieri Lapadula è rimasto a riposo, dopo la botta alla caviglia subita a Parma, ma è possibile il suo recupero per giovedì.