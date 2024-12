Bikini rigorosamente rosso, capellini a tema bianchi e rossi, lettino e asciugamano. Folla sulle spiagge a Cagliari, dal Poetto a Calamosca: in migliaia onorano la tradizione di un tuffo fuori stagione per Santo Stefano. Tanti in costume da bagno e numerose sdraio aperte. Affari d’oro per i chioschi in spiaggia presi d’assalto per l’aperitivo e il pranzo.

a pagina 17