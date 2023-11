Cagliari capitale d’Italia nel giorno dell’Unità nazionale. Anche Mattarella ai festeggiamenti del 4 Novembre. «La Sardegna dà tanto alla Difesa, ma non sono previste dismissioni», ha detto il ministro Crosetto dopo la cerimonia. A distanza la risposta di migliaia di manifestanti: basta servitù militari. Al porto emozioni per l’inno della Brigata Sassari e per le Frecce tricolori.

l alle pagine 2, 3, 4, 5